Tragedia w życiu Mariah Carey! Matka i siostra zmarły jednego dnia

Mariah Carey ujawniła, że jej matka i siostra zmarły tego samego dnia. Wcześniej Alison Carey pozwała sławną siostrę za zniesławienie

Tajemnicza tragedia w życiu jednej z największych gwiazd muzyki w dziejach! Mariah Carey (55 l.) ujawniła w rozmowie z "People", że zmarły jej matka i siostra - i to tego samego dnia. Patricia Carey miała 87 lat, a Alison Carey 63. „Doceniam miłość, wsparcie i szacunek dla mojej prywatności w tym nieprawdopodobnym czasie” - powiedziała Mariah Carey. „Moje serce jest złamane, straciłam matkę w ostatni weekend. Niestety, w wyniku tragicznego obrotu spraw moja siostra straciła życie tego samego dnia. Czuję się pobłogosławiona tym, że mogłam spędzić ostatni tydzień z moją mamą, zanim odeszła" - dodała piosenkarka, nie ujawniając przyczyn śmierci bliskich. Amerykańskie media piszą, że Alison zmarła zapewne z powodu przewlekłej choroby, skutków uzależnień od narkotyków. Kobieta była też nosicielką wirusa HIV.

Alison Carey pozwała siostrę za to, co napisała o niej w książce. Bardzo poważne oskarżenia

Relacje Mariah Carey z rodziną były jednak, delikatnie mówiąc, napięte. Zwłaszcza z Alison, która nawet pozwała "Mimi" w 2021 roku za to, co napisała o niej w autobiografii „The Meaning of Mariah Carey”. Gwiazda twierdzi w książce, że siostra próbowała stręczyć ją alfonsowi i pedofilowi, gdy miała zaledwie 12 lat. Alison Carey żądała 1,25 miliona dolarów odszkodowania i nazywała rewelacje siostry kłamstwami. Jak czytamy w książce, starsza siostra Mariah uzależniła się od narkotyków jeszcze jako 15-latka, a by zarobić na działkę, werbowała znajome dziewczyny jako prostytutki. Miała nie oszczędzić także własnej siostry. Jak pisze Mariah, Alison siłą naszpikowała ją prochami i chciała sprzedać alfonsowi, gdy przyszła gwiazda miała zaledwie 12 lat. Siostra wpakowała ją odurzoną do samochodu ze starszym mężczyzną, ale Mariah zdążyła uciec. Nie wiadomo, czy ta sprawa zakończyła się jakąś ugodą.

Niedobry czas dla Mariah Carey. Wcześniej rozstała się z ukochanym

Mariah Carey nie ma w ostatnich miesiącach szczęścia. Jak pisał pół roku temu magazyn People, Mariah Carey została sama tuż przed Bożym Narodzeniem, o którym śpiewa w swoim hicie "All I Want For Christmas Is You". Piosenkarka rozstała się z młodszym o 14 lat tancerzem po siedmiu latach związku. Bryan Tanaka (40 l.) i amerykańska diwa jeszcze w 2023 roku byli nierozłączni, potem Tanaka zniknął z życia gwiazdy. Piosenkarka i tancerz nie byli mężem i żoną. Carey była zamężna dwukrotnie, z byłym mężem Nickiem Cannonem ma 12-letnie bliźniaki o imionach Moroccan i Monroe. Rozwiedli się w 2016 roku po ośmiu latach od ślubu. Pierwszym mężem gwiazdy był producent muzyczny Tommy Mottola (od 1993 do 1998 roku).

Sonda Czy lubisz piosenki Mariah Carey? Tak Nie

Mariah Carey reveals her mom and sister both died on the same day in shock statement: 'My heart is broken' https://t.co/HOqVJ99oXJ pic.twitter.com/dWrBJK6QJ2— Daily Mail Online (@MailOnline) August 26, 2024

Świąteczne piosenki. Quiz, którego boi się Grinch, ale kłopoty ze zdobyciem kompletu punktów będzie miała nawet Mariah Carey Pytanie 1 z 10 Z której świątecznej piosenki pochodzą te słowa? „Just like the ones I used to know”? „White Christmas” „Last Christmas" Dalej