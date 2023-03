Szokującą sprawę nagłośniła organizacja Center for Human Rights in Iran (CHRI), broniąca praw człowieka. Jak informuje, od listopada zeszłego roku w dużych miastach Iranu dochodzi do masowych otruć uczennic. Używane są do tego trujące gazy. W ciągu trzech miesięcy z objawami zatrucia trafiło do szpitali już około 400 uczennic. Dziewczęta skarżą się na mdłości, omdlenia i kołatanie serca. Do ataków doszło już na terenie 30 irańskich szkół. W ich wyniku jedna z dziewczynek, 11-letnia Fateme Rezaei, zmarła.

Iran. Chcą zabronić dziewczętom nauki, więc je trują

Aktywiści z CHRI sugerują, że za atakami stoją "twardogłowe grupy religijne", które sprzeciwiają się edukacji dziewcząt i chcą w ten sposób doprowadzić do zamknięcia szkół, do których nastolatki uczęszczają - podał w czwartek (2 marca) tygodnik "Time". Irańskie władze zapewniają, że zbadają ataki, do czego w środę wezwały również Stany Zjednoczone. Prezydent Iranu Ebrahim Raisi poprosił ministra spraw wewnętrznych Ahmada Wahidiego, aby odnalazł powód tajemniczych zatruć.

Protesty w Iranie

Jak przypomina PAP, w Iranie odnotowuje się oznaki obywatelskiego sprzeciwu wobec rządu i panujących praw po tym, co wydarzyło się w połowie września 2022 r. To wtedy w kraju wybuchły protesty po śmierci Mahsy Amini, przebywającej w areszcie tzw. policji moralności. Młoda Kurdyjka została zatrzymana za "nieodpowiedni" wg władz ubiór, w tym niewłaściwe nakrycie głowy. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób zginęła.

❗️ Mass poisonings of schoolgirls are reported in #Iran: over the past few months, hundreds of schoolgirls have been poisoned by an unknown toxic substance (presumably gas).Religious fanatics who oppose women's education are suspected of involvement in the mass poisonings. pic.twitter.com/pJMjmmf3Sb— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2023

Sonda Często boisz się o swoje dzieci? TAK NIE