Masowe zatrucie na plaży! "116 osób, w tym 73 dzieci"

Alarm dla turystów w Nazaré w Portugalii. Plaża zamknięta po skażeniu wód. 116 osób z objawami zatrucia

Wakacyjny koszmar turystów, którzy wygrali na miejsce wypoczynku rajską portugalską plażę! Popularna wśród turystów plaża w Nazaré została tymczasowo zamknięta dla kąpieli, a ponad 100 osób, w tym liczne dzieci, trafiło do szpitali z objawami zatrucia. Zgodnie z komunikatem władz miasta Nazaré, problem rozpoczął się od "awarii technicznej systemu kanalizacji", które doprowadziło do niewłaściwego odpływu zanieczyszczeń. Już w piątek, 1 sierpnia, w okolicach plaży wyczuwalny był nieprzyjemny zapach, a miejscowi strażacy i służby sanitarno-epidemiologiczne wkroczyły do akcji. Chociaż – jak zapewniono – awarię w Portugalii szybko opanowano i nie było widocznych oznak dalszego wycieku, władze zarządziły zamknięcie kąpieliska do czasu uzyskania wyników badań jakości wody.

Ponad 100 osób z objawami zatrucia. Biegunka, wymioty, osłabienie

Wbrew początkowym uspokajającym komunikatom, skutki środowiskowe i zdrowotne okazały się znaczące. Między piątkiem a niedzielą do miejscowych szpitali i klinik zgłosiło się 116 osób z objawami zatrucia po kąpieli w oceanie. Wśród poszkodowanych znalazło się co najmniej 73 dzieci. Zatruci turyści mieli biegunkę, wymioty, skarżyli się na ogólne osłabienie. Jak podało Radio Observador, liczba zgłoszeń wciąż rośnie, a część turystów zdecydowała się opuścić rejon przed zakończeniem urlopu. Plaża Nazaré – znana na całym świecie z gigantycznych fal i dobrych warunków do uprawiania surfingu – posiadała dotąd certyfikat Błękitnej Flagi, świadczący o najwyższych standardach czystości i bezpieczeństwa. Jak zapewniają władze miejskie, woda jest regularnie badana laboratoryjnie, a ostatnie testy nie wykazały zagrożenia. Władze miasta zapewniają, że sytuacja jest monitorowana, a na miejscu prowadzony jest wzmożony nadzór sanitarny. Decyzja o ewentualnym ponownym otwarciu kąpieliska zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu pełnych wyników badań jakości wody.

