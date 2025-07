Maszyna do rezonansu magnetycznego wciągnęła 61-latka. Mężczyzna nie żyje!

Tragiczny wypadek w USA. Maszyna do rezonansu magnetycznego zabiła 61-latka

Miało być banalne badanie kolana, a skończyło się tragedią! Choć aż trudno w to uwierzyć, maszyna do rezonansu magnetycznego zabiła 61-latka na oczach jego żony. Jak doszło do tragedii? CNN podaje, że dramat rozegrał się w ośrodku Nassau Open MRI w Westbury na Long Island w stanie Nowy Jork. Niejaka Adrienne Jones-McAllister udała się tam z mężem na rezonans magnetyczny kolana. Badanie przebiegło spokojnie, a po wszystkim kobieta poprosiła męża, by pomógł jej wstać. 61-latek podszedł do maszyny i zaczął pomagać żonie, gdy nagle... maszyna zaczęła go wciągać! „Zawołałam: Keith, Keith, pomóż mi wstać” — opowiadała załamana kobieta amerykańskim dziennikarzom. „W jednej chwili maszyna go obróciła, wciągnęła i uderzył w nią całym ciałem. Krzyczałam: Wyłączcie to cholerstwo! Dzwońcie po karetkę!”.

"To podstawowa zasada – w sali do rezonansu magnetycznego nie może być żadnych metalowych przedmiotów"

Jak to wszystko było możliwe? Okazuje się, że mężczyzna miał na szyi ważący aż 9 kilogramów łańcuch, którego używał do treningów. Tymczasem pole magnetyczne wytwarzane przez rezonans jest na tyle silne, że potrafi przemieścić z ogromną siłą wszystko, co zawiera żelazo. Cytowana przez CNNN radiolog dr Rebecca Smith-Bindman komentowała: „To podstawowa zasada – w sali do rezonansu magnetycznego nie może być żadnych metalowych przedmiotów. Ani w pacjencie, ani poza nim”. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego Keith McAllister w ogóle wszedł do pomieszczenia z aktywnym rezonansem – czy był to błąd technika, zbyt swobodna atmosfera w placówce, czy brak przeszkolenia. Policja prowadzi śledztwo. Ośrodek, w którym doszło do wypadku, odmówił komentarza.

61 yr old US man killed after being sucked into an MRI machine while wearing a metal chainHe entered the scan room mid-procedure at a New York facility. The powerful magnetic force proved fatal. pic.twitter.com/u7wKNYTBWE— EM (@EXECUTIVEXMEDIA) July 20, 2025

