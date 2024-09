Rezonans wciągnął wózek zabiegowy. Ta wpadka może kosztować szpital majątek

Wjechał rowerem do kościoła i zrobił kilka okrążeń przed ołtarzem! To dopiero początek jego "pokazu"

Szpital w Jarosławiu. Rezonans wciągnął wózek zabiegowy

W Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (woj. podkarpackie) doszło do poważnego incydentu. Kilka dni temu, rezonans magnetyczny wciągnął stojący w pomieszczeniu wózek zabiegowy, w czasie pierwszego uruchamiania sprzętu. Sprzętu, który kosztuje ponad 6 milionów złotych. Do sprawy odniósł się Piotr Pochopień. Oto, co powiedział w rozmowie z Radiem Eska:

Pracownik nie zastosował się do obowiązujących regulacji i nie zachował ostrożności. W związku z tym, że rezonans wytwarza silne pole magnetyczne gwałtownie przyciągnął wózek, a ten zderzył się z urządzeniem. Wymagało to interwencji serwisu.

Badanie rezonansem magnetycznym nie wykonuje się u pacjentów ze stymulatorami serca, opiłkami metalicznymi w gałkach ocznych, a specjalnej konsultacji wymagają pacjenci z implantami i tzw. wszczepami.

Czy rezonans da się naprawić?

Pracując przy tak specjalistycznym sprzęcie, należy zachować szczególną ostrożność. Regulamin przeprowadzania badania rezonansem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu nakazuje, że do pomieszczenia, gdzie znajduje się maszyna, nie wolno wnosić zegarków, telefonów, biżuterii, kluczy i innych metalowych przedmiotów. Tym bardziej zastanawia fakt, jakim cudem w pomieszczeniu znalazł się zabiegowy wózek. Piotr Pochopień informuje, że postępowanie wyjaśni ten zdumiewający incydent i ma wskazać winnych tego zdarzenia.

Co gorsza, choć ws. rezonansu interweniował serwis, nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle urządzenie będzie działać. Ma się to okazać w przyszłym tygodniu.

Badanie rezonansem magnetycznym - dlaczego jest wykonywane?

Przypomnijmy, że badanie wykonywane rezonansem magnetycznych pozwala określić wielkość, kształt i miejsce nawet najmniejszych zmian chorobowych w ciele człowieka. To szczególnie istotny przy diagnostyce wielu chorób układu nerwowego, kostno-stawowego, mięśniowego i tkanek miękkich. Urządzenie pozwala również obrazować cały układ naczyniowy.

