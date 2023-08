Matka pedofilka gwałciła własną córkę. Potem zaprosiła pedofila

Matka potwór gwałciła córkę razem z dwoma pedofilami! Koszmar zaczął się, gdy dziewczynka miała 8 lat

Oby ta kobieta nigdy nie wyszła zza krat! Daily Star pisze o wstrząsającym zatrzymaniu w miejscowości Live Oak w amerykańskim stanie Teksas. Kilka dni temu funkcjonariusze w niejasnych okolicznościach otrzymali wezwanie do jednego z domów. Miało chodzić o pedofilię. Na miejscu zastali 37-letnią Elizabeth Spaeth. Kobieta twierdziła, że właśnie dowiedziała się, iż jej dziecko jest samo w domu z zarejestrowanym przestępcą seksualnym. Policjanci zastali w środku 10-letnią dziewczynkę i 40-letniego Jarrada Kirkusa z Marion w Teksasie. Mężczyzna był poszukiwany, został wobec niego wystawiony nakaz aresztowania za pedofilskie czyny. Być może to matka wezwała policję, bo pokłóciła się z Kirkusem i miała nadzieję, że jej rola w tej sytuacji nie wyjdzie na jaw? W każdym razie początkowo aresztowany został tylko mężczyzna. Jednak później policjanci dotarli do SMS-ów które mężczyzna ten wymieniał właśnie z Elizabeth Spaeth. Były one wstrząsające.

Pedofil pytał, czy może uprawiać seks z jej 10-letnią córką. "No pewnie!"

Pedofil pytał, czy może uprawiać seks z 10-letnią córką tej kobiety. "No pewnie" - odpisała Spaeth. Kobieta została zatrzymana, a w toku przesłuchań wyszła na jaw skala jej przestępstw. Okazało się, że nie tylko stręczyła własne dziecko pedofilowi. Sama także była pedofilką i wykorzystywała seksualnie córkę, odkąd skończyła osiem lat. Potem zapraszała mężczyzn, by dołączyli - najpierw swojego narzeczonego, potem wspomnianego 40-latka. Została aresztowana. Na zdjęciu z policyjnego zatrzymania śmieje się beztrosko. Nie była nigdy notowana przez policję. Sprawa jest w toku.

