Podszywał się pod księdza na portalu randkowym. "Publikował nieprzyzwoite treści"

Pod koniec listopada 2023 r. na policję w Rybniku zgłosił się miejscowy ksiądz, który poinformował policjantów, że ktoś się pod niego podszywa. Sprawa wymagała interwencji, ponieważ chodziło o... stworzenie kont na portalach randkowych. Ktoś wykorzystywał wizerunek znanego duchownego i w jego imieniu pozwalał sobie na gorszące publikacje. Na dowód swoich słów, kapłan pokazał funkcjonariuszom screeny ogłoszeń z Internetu, które opatrzone były jego zdjęciami. Wiele z nich zostało opublikowanych na stronach służących do zawierania miłosno-erotycznych znajomości, a treść ogłoszeń była pełna seksualnych propozycji. Śledczy rozpoczęli poszukiwania osoby podejrzanej o to przestępstwo. W wyniku podjętych czynności, kryminalni pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku ustalili, że za księdza podszywa się 23-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego.

- Mężczyzna usłyszał już zarzut dotyczący podszywania się pod księdza i wykorzystania jego wizerunku na portalach internetowych, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie został już skierowany do Sądu Rejonowego w Rybniku - podsumowują policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

