11-latek na rowerze wpadł pod koła samochodu! Dramatyczny wypadek na Śląsku

Groza w Rydułtowach. 11-letni chłopczyk wjechał na rowerze pod samochód. Dziecko trafiło do szpitala

Do dramatycznych scen doszło we wtorek, 21 maja, około godz. 18:00 w Rydułtowach (woj. śląskie). 11-letni chłopiec podróżował chodnikiem na swoim rowerze. W pewnym momencie dziecko postanowiło zjechać z chodnika na oznakowane przejście dla pieszych. Nagle w 11-latka uderzyło nadjeżdżające osobowe auto, którym kierowała 48-letnia kobieta. Młody rowerzysta z obrażeniami głowy został przetransportowany do szpitala.

- Policjanci wstępnie ustalili, że 11-letni rowerzysta jadąc po chodniku wzdłuż jezdni, zjechał z chodnika na oznakowane przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający pojazd, którego kierującą była 48-letnia kobieta. Chłopiec z obrażeniami głowy został zabrany do szpitala - przekazała w rozmowie z radio90.pl asp. szt. Małgorzata Koniarska, rzeczniczka policji w Wodzisławiu Śląskim.

