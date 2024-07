Przeżył i ujawnił, co czuł

Axios: Joe Biden wycofa się z wyścigu o fotel prezydenta USA

Według doniesień portalu Axios, który powołuje się na anonimowe rozmowy z ważnym przedstawicielami Partii Demokratycznej, Joe Biden wycofa się z wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sensacyjne doniesienia redakcji cytuje portalnews.pl, a wynika z nich ponadto, że Biden ma zakomunikować o wszystkim już w najbliższy weekend. O braku szans na jego reelekcję mają nie mówić nie tylko czołowi demokraci, ale nawet doradcy prezydenta USA, wskazując m.in. jego zaawansowany wiek i coraz bardziej nagłaśniane wpadki.

W obozie demokratów ma panować przekonanie, że ewentualne starcie Bidena z Donaldem Trumpem będzie oznaczało pewne i wysokie zwycięstwo tego drugiego. Atmosferę niepewności w tej sprawie podgrzewa również "Washington Post", donosząc, że do demokratów przemówił w ostatnich dniach nawet były prezydent Barack Obama, mówiąc, że Biden "musi poważnie rozważyć zasadność swojej kandydatury". Obama nie odbiera obecnemu prezydentowi osiągnięć, ale jednocześnie boi się, że republikanie nie tylko znów przejmą Biały Dom, ale też obie izby Kongresu w przyszłym roku. Dalsza część tekstu poniżej.

Kto zamiast Bidena? Demokraci chcą Kamali Harris

Jak informuje polsatnews.pl, powołując się na Associated Press, prawie dwie trzecie demokratów, którzy wzięli udział sondażu AP-NORC Center for Public Affairs Research, uważa, że Biden powinien się wycofać z ponownego ubiegania się o zostanie prezydentem USA. Dużym poparciem u wyborców Partii Demokratycznej cieszy się Kamala Harris, bo ok. 60 procent z nich widziałoby ją w Białym Domu.

Do problemów Bidena, o których mówi się od dłuższego czasu, jest nowy, w postaci zachorowania na koronawirusa. Choć obecny prezydent Stanów Zjednoczonych ma łagodne objawy i szczepił się przeciwko COVID-19, to na razie musi pozostać w izolacji, którą spędzi w rodzinnej rezydencji w Delaware.

