Sprawca zamachu na Trumpa był osobą zaginioną?! Rodzina ujawnia nowe fakty

Sprawca ataku na Trumpa został zgłoszony przed zamachem jako osoba zaginiona. Thomas Matthew Crooks poszedł na strzelnicę i nie wrócił

Czemu niepozorny, z wyglądu spokojny i nieśmiały Thomas Matthew Crooks zdecydował się zabić Donalda Trumpa, a potem wcielił swój plan w życie i chybił tylko dzięki szczęśliwemu trafowi? Nadal nie wiadomo, co kierowało 20-latkiem z Pensylwanii. Media nie dotarły do żadnych, nieoficjalnych nawet informacji czy tropów. Ani przeglądanie przez policjantów telefonu, ani komputera zastrzelonego tuż po zamachu Crooksa nie dały odpowiedzi na pytania o motyw niedoszłej zbrodni. Co ciekawe, informacje o 20-latku uzyskane przez dziennikarzy od jego dawnych kolegów ze szkoły zdumiewają - przypomnijmy, że Thomas Matthew Crooks został wyrzucony ze szkolnej drużyny strzeleckiej, ponieważ absolutnie nie potrafił trafić do celu, myląc się nawet o parę metrów. Wiele jednak wskazuje na to, że wtedy nastoletni Crooks zawziął się i zaczął trenować na lokalnej strzelnicy.

Ojciec zgłosił zaginięcie syna, kiedy zabrał karabin i nie wrócił do domu

Wskazuje na to rozmowa, jaką przeprowadził CNN z ojcem sprawcy ataku na Donalda Trumpa, właścicielem karabinu, z którego strzelał Thomas Matthew Crooks. Mężczyzna powiedział, że w sobotę, 13 lipca rano jego syn udał się na strzelnicę w Clairton Sportsmen's Club na trening, zabrał karabin i miał wrócić o godzinie 13. Tymczasem mijały kolejne godziny, a 20-latek nie wracał. Wtedy jego ojciec zadzwonił na Policję i zgłosił zaginięcie syna. Niestety, wkrótce dowiedział się z telewizji, co się stało. Thomas Matthew Crooks przez kilka godzin chodził po terenie, na którym organizowano wiec Trumpa w Butler. Zwrócił nawet na siebie uwagę ochrony, bo miał przy sobie urządzenie służące m.in. użytkownikom broni do mierzenia odległości. Potem jednak oddalił się z chronionego terenu, a następnie podstawił drabinę pod jedyny podejrzany budynek w okolicy, wszedł na dach z karabinem i strzelił.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump pojawił się już na kolejnym spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Sonda Czy zamach na Donalda Trumpa zmienił Twój stosunek do tego polityka? Tak, na bardziej pozytywny Tak, na bardziej negatywny Nie, nadal jest pozytywny Nie, nadal jest negatywny Nie interesuje mnie to

Trump shooter Thomas Crooks seen at rally an HOUR before shooting in shocking new video https://t.co/Yw8AnujlKp pic.twitter.com/WQcaeYyzl5— Daily Mail Online (@MailOnline) July 17, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Jakie to polskie miasto? My podpowiadamy, ty zgadujesz Pytanie 1 z 10 Atma, Olcza, Jaszczurówka Kraków Zakopane Warszawa Dalej