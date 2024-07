Sprawca ataku na Trumpa nie umiał jednej rzeczy w szkole! Nie zgadniesz, jakiej

Szkolni koledzy sprawcy ataku na Trumpa ujawniają szokujące fakty. W szkolnych czasach Thomas Matthew Crooks nie umiał jednej rzeczy i trudno zgadnąć, co to było

Świat nadal jest w szoku po tym, co wydarzyło się w sobotę, 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Kim był zaledwie 20-letni sprawca zamachu na Trumpa? Zdawałoby się, że to ktoś, kto nauce strzelania musiał poświęcić niemało czasu w swoim krótkim życiu. W końcu chybił o milimetry, a strzelał z około 118 metrów. Tymczasem najnowsze doniesienia o Crooksie są pod tym względem wręcz zdumiewające.

„Nie tylko nie dostał się do zespołu, ale poproszono go, aby nie wracał, ponieważ był tak kiepski, że uznano go za niebezpiecznego”

ABC News dotarło do szkolnych kolegów sprawcy ataku na Trumpa ze szkoły średniej w Bethel Park. Jak powiedzieli dziennikarzom, była jedna rzecz, której Crooks nijak nie potrafił opanować w szkolnych czasach. Było to... celne strzelanie. Próbował dołączyć do szkolnej drużyny strzeleckiej, ale został z niej wyrzucony, bo radził sobie po prostu fatalnie - wspomina Frederick Mach, obecny kapitan drużyny. „Nie tylko nie dostał się do zespołu, ale poproszono go, aby nie wracał, ponieważ był tak kiepski, że uznano go za niebezpiecznego” - dodaje inny członek grupy, Jonathan Myers. Jak wspomina inny kolega, Crooksowi zdarzało się rozminąć z celem o sześć metrów! Jak ktoś taki mógł niemal zastrzelić kandydata na prezydenta USA? Być może dalsze śledztwo ujawni nieznane fakty z życia Thomasa Matthew Crooksa.

Sonda Czy zamach na Donalda Trumpa zmienił Twój stosunek do tego polityka? Tak, na bardziej pozytywny Tak, na bardziej negatywny Nie, nadal jest pozytywny Nie, nadal jest negatywny Nie interesuje mnie to

Trump shooter Thomas Matthew Crooks was rejected from his high school rifle team for being a 'terrible shot': Would-be assassin was considered 'dangerous' and made 'concerning' jokes about guns https://t.co/bVav3bn0pM pic.twitter.com/DS8RLCfZSw— Daily Mail Online (@MailOnline) July 14, 2024

Interesujesz się polityką? Sprawdź, jaką masz wiedzę w tym zakresie. Tylko nieliczni rozwiążą ten quiz Pytanie 1 z 8 Ile lat trwa kadencja sejmu? 3 4 5 Dalej