Straszne konsekwencje zamachu na Trumpa? "Nadchodzą czarne dni"

Zamach na Donalda Trumpa nadal wywołuje masę komentarzy. Jakie będą jego skutki dla Stanów Zjednoczonych, wyborów prezydenckich w USA i w konsekwencji dla dalszych dziejów świata? Jedni są zdania, że kampania przestanie być brutalna, inni, że wręcz przeciwnie. Bez wątpienia w niejednym miejscu trwają teraz narady odnośnie tego, jak wyzyskać dla siebie tak głośne i dramatyczne zdarzenie. Na temat skutków wydarzeń w Butler w Pensylwanii wypowiedział się także prof. Anthony Glees (75 l.) z Buckingham University. Na łamach "Daily Star" naukowiec stwierdził, że jest pesymistą, jeśli chodzi o następstwa ataku na Donalda Trumpa. Skutki tych zdarzeń mogą być bardzo złe i długofalowe, chociaż zamachowiec chybił o milimetry - przekonuje prof. Anthony Glees. Co dokładnie powiedział?

„Próba zabicia go prawdopodobnie sprawi, że Trump stanie się jeszcze bardziej ekstremalny. Myślę również, że oznacza to koniec ubiegania się Bidena o reelekcję"

„Próba zabicia go prawdopodobnie sprawi, że Trump stanie się jeszcze bardziej ekstremalny i jeszcze bardziej dyktatorski” – stwierdził prof. Anthony Glees. „Wystarczy zobaczyć ten wyraz buntu i gniewu na jego twarzy chwilę po tym, jak ktoś próbował go zabić. Prawdopodobnie on wpadnie w szał” - dodaje naukowiec. Profesor z Wielkiej Brytanii powiedział również, że zdarzenia w Pensylwanii wpłyną na Joego Bidena. Zdaniem badacza Biden przestanie ubiegać się o reelekcję. „Myślę również, że oznacza to koniec ubiegania się Bidena o reelekcję. W amerykańskiej polityce istnieje brutalna przemoc, której nieudolny starzec nie jest w stanie stłumić. Demokraci będą musieli przedstawić Ameryce i światu młodszego, energicznego kandydata płci męskiej” - powiedział prof. Glees. Zastanawiał się też nad tym, jak po nieudanym zamachu na Trumpa będzie wyglądało rychłe spotkanie europejskich szefów rządów w Wielkiej Brytanii. „Mieli zgodzić się na plan wsparcia Ukrainy. Mogą teraz zostać wezwani do uzgodnienia strategii poradzenia sobie z rozpadającymi się USA, z większą przemocą na ulicach i niemożnością wspierania demokracji i wolności, jak w przeszłości. Obawiam się, że to ciemne dni dla wolności” - ostrzega ekspert.

Donald Trump dla Washington Examiner: "To szansa na zjednoczenie kraju. Dano mi tę szansę. To szansa na zjednoczenie całego kraju, a nawet całego świata"

Co na to sam Donald Trump? Jego własne słowa przeczą przewidywaniom cytowanego profesora. W rozmowie z Washington Examiner, odbytej na krótko po zamachu stwierdził, że zamierzał wygłosić mocną przemowę, w której chciał atakować Bidena, ale zrezygnował z tego. „Mieliśmy bardzo ciężką przemowę, którą wyrzuciłem zeszłej nocy. Powiedziałem, że nie mogę powiedzieć takich rzeczy po tym, przez co przeszedłem” - mówił Trump w rozmowie z Washington Examiner. „Byłoby to jedno z najbardziej niesamowitych przemówień skierowanych głównie przeciwko polityce prezydenta Joe Bidena. Szczerze mówiąc, teraz będzie to zupełnie inne przemówienie. Myślę, że byłoby bardzo źle, gdybym wstał i zaczął krzyczeć, jacy wszyscy są okropni, jacy skorumpowani i nieuczciwi, nawet jeśli to prawda. Mieliśmy dobrze przygotowane przemówienie, które było niezwykle trudne w odbiorze. Teraz mamy przemówienie, które jest bardziej jednoczące. To szansa na zjednoczenie kraju. Dano mi tę szansę. To szansa na zjednoczenie całego kraju, a nawet całego świata. Przemówienie będzie zupełnie inne, zupełnie inne niż planowałem dwa dni temu” – powiedział Donald Trump.

Trump to go 'on rampage' after attempt on life – 'dark days for freedom'https://t.co/izICCE4FCJ pic.twitter.com/0QDVf361ny— Daily Star (@dailystar) July 14, 2024

