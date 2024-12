Meghan i Harry się rozwodzą? Książę przerywa milczenie i mówi wprost!

Książę Harry i Meghan Markle na dwóch różnych końcach kraju! On zaczął mówić o swoim małżeństwie. Zasugerował jedną rzecz

Meghan Markle i książę Harry jeszcze parę lat temu byli nierozłączni! Stali za sobą murem, przynajmniej w programach telewizyjnych i wywiadach, kiedy narzekali na życie w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ale po publikacji "Spare", autobiografii księcia, coś się zmieniło. Harry i Meghan zaczęli spędzać więcej czasu osobno, a plotki zaczęły głosić, iż miesiąc miodowy już się skończył. W ostatnim czasie książę był w tajemniczej podróży do Afryki, po powrocie do USA też nie widziano go u boku żony. Najnowsze wystąpienia Sussexów tylko dolały oliwy do ognia. Ona promieniała na imprezie Paley Honors Fall Gala 2024 w hotelu Beverly Wilshire w Beverly Hills. Odwiedziła swojego przyjaciela Tylera Perry'ego, który otrzymał nagrodę Paley Center for Media. Tymczasem książę Harry był na drugim końcu kraju. Przybył do Nowego Jorku, aby wziąć udział w konferencji DealBook New York Timesa. Podczas konferencji nagle zaczął mówić o swoim małżeństwie! „Podobno rozwiedliśmy się może 10, 12 razy. Trudno za tym nadążyć, ale po prostu to ignoruję. Ludzie, których najbardziej mi żal, to trolle. Ich nadzieje rosną: „Tak, tak, tak, tak, tak”, a potem to się nie dzieje. Więc mi ich żal. Naprawdę” - mówił książę Harry, najwyraźniej sugerując, że plotki o rzekomym kryzysie w związku z Meghan Markle to dzieło tych, którym w życiu nie wyszło.

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi". Krótko po jej publikacji zaczęły pojawiać się plotki o kryzysie małżeńskim, jaki rzekomo zapanował w związku Sussexów. Oficjalnie nigdy tego nie potwierdzili, jednak od pewnego czasu nie są wizdywani razem.

