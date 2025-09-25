Meghan Markle dostanie pracę w Wielkiej Brytanii?! Niezwykły zwrot akcji

Meghan Markle może zostać prezenterką radiową. Magic Radio zaoferowało jej własny program

Meghan Markle otrzymała propozycję prowadzenia audycji radiowej w jednej z najpopularniejszych stacji w... Wielkiej Brytanii! Oferta Magic Radio napłynęła po tym, jak była gwiazda „Suits” w swoim programie „Love, Meghan” wyraziła tęsknotę za brytyjskim radiem. Paul Sylvester, dyrektor ds. treści Magic Radio, podczas konferencji ujawnił, że rozmowy z zespołem księżnej już się odbyły: „Jeśli księżna chciałaby dodać do swojego CV rolę prezentera radiowego, składamy jej ofertę” – powiedział.

Magic Radio, należące do Bauer Media, specjalizuje się w muzyce od lat 80. XX wieku i ma 3,6 miliona słuchaczy tygodniowo. Szczegóły finansowe oferty nie zostały ujawnione, ale z pewnością nie dorównują kontraktom medialnym Meghan, w tym pięcioletniemu, wartemu 100 milionów dolarów kontraktowi z Netflixem czy wcześniejszej, mniej udanej umowie z Spotify o wartości około 15,5 miliona funtów.

Sukcesy i wyzwania w Netflixie. Program Meghan zbiera mieszane recenzje

Propozycja Magic Radio pojawia się w kontekście mieszanych wyników najnowszego programu Meghan, „With Love, Meghan”. Szef Netflixa, Ted Sarandos, chwalił wpływ księżnej, podkreślając, że jej produkty promowane w programie – np. jadalne kwiaty czy dżemy – sprzedają się znakomicie. Jednocześnie druga seria show spotkała się z mieszanymi recenzjami krytyków, którzy uznali ją za „sztuczną i nudną”. Program nie osiągnął również wysokiej pozycji w globalnym rankingu Netflix – w Wielkiej Brytanii i USA uplasował się dopiero na 136. miejscu, tuż po premierze. Pomimo krytyki, Sarandos podkreślił, że Meghan posiada "wyjątkowy wpływ" na ludzi i potrafi skutecznie promować produkty konsumenckie w połączeniu z działalnością medialną. Nowa oferta Magic Radio daje jej okazję, aby rozwinąć karierę w innym medium i utrzymać kontakt z brytyjską publicznością. „Jest to propozycja otwarta, jeśli księżna kiedykolwiek zechce spróbować swoich sił w radiu” – dodaje Sylvester, zaznaczając, że stacja jest gotowa negocjować w kwestii pracy.

Meghan's Magic Radio show offer! 📻After she revealed "one of the things I miss the most about the UK is the radio station Magic", @magicfm boss @paulsylvester75 tells a @Radiocentre event:"The offer is on the table: if the Duchess wants to host a show, she's very welcome" pic.twitter.com/WnaKFGU3AG— Tim Gatt (@TimGatt) September 23, 2025