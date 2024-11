Meghan Markle i Harry uciekają z USA?! Inne gwiazdy też! Wszystko przez Trumpa

Gwiazdy zrozpaczone po wygranej Donalda Trumpa. Wiele z nich zapowiada ucieczkę z USA. Książę Harry może zostać wyrzucony, zanim sam wyjedzie

Miażdżące zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA zaskoczyło wielu. Także gwiazdy Hollywood. Celebryci, w przytłaczającej większości wspierający Demokratów, wieszczą nadejście mrocznej epoki, a wielu z nich już deklaruje, że pakuje walizki i ucieka z USA, gdzie pieprz rośnie. Wśród gwiazd, które obiecują ucieczkę do Europy, są choćby America Ferrera znana z "Brzyduli", Richard Gere, Miley Cyrus, Lena Dunham, Amy Schumer, Samuel L. Jackson. Swój żal, a wręcz wściekłość wyraziła raperka Cardi B. każąc zwolennikom Trumpa "spalić swoje czapki". Niezadowoleni są też m.in. Christina Applegate czy Whoopy Goldberg. Może jeszcze ochłoną i zmienią zdanie, ale wyprowadzka z USA jest jak najbardziej realna dla innych celebrytów - Meghan Markle i księcia Harry'ego. A przynajmniej księcia. Bo przecież Trump groził mu wcześniej cofnięciem wizy!

"Nie chroniłbym go, rodzina królewska była dla niego za łaskawa. Gdyby to ode mnie zależało, radziłby sobie sam"

W lutym Trump zaatakował publicznie męża Meghan Markle. "Zdradził królową. To niewybaczalne" - grzmiał nieoczekiwanie Trump na konferencji CPAC w Waszyngtonie. "Nie chroniłbym go, rodzina królewska była dla niego za łaskawa. Gdyby to ode mnie zależało, radziłby sobie sam" - mówił Trump i dodał, że jeśli zostanie prezydentem, "nie pomoże mu z wizą", nawiązując w ten sposób do faktu, iż kilka godzin przed tą wypowiedzią książę pojawił się w sądzie, gdzie musiał tłumaczyć się z tego, czy skłamał w swoich amerykańskich dokumentach imigracyjnych w związku z używaniem narkotyków. Jak pamiętamy, w swojej autobiografii i w licznych wywiadach wręcz zachwalał środki odurzające i przyznał się do używania w przeszłości wielu ich rodzajów. Tymczasem osoba, która zażywała narkotyki, nie ma szans na amerykańską wizę. Teraz Trump może postawić sobie za punkt honoru udowodnić księciu kłamstwo.

The British press is starting to speculate on whether Trump’s win means that Prince Harry risks being deported from the U.S.Prince Harry admitted in his memoirs that he has used marijuana, cocaine and magic mushrooms.It’s likely that he didn’t fill that in on his visa form. pic.twitter.com/o25amX8aQ3— Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2024

