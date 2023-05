Meghan Markle jest w trzeciej ciąży?! Plotki są bardzo tajemnicze!

To miał być ich najpiękniejszy dzień

Meghan Markle ostatnio o wiele rzadziej pojawia się publicznie, co wywołało wiele plotek. Mówiono nawet o małżeńskim kryzysie u książęcej pary i rzekomym żalu Meghan do męża o zbyt intymne szczegóły opisane w jego głośnej autobiografii. A może sytuacja wygląda zupełnie inaczej? Przypomnijmy, że niedawno potwierdzono przybycie księcia Harry'ego na koronację króla Karola III. Uroczystości odbędą się już 6 maja, czyli w najbliższą sobotę. Meghan Markle nie przyleci jednak do Wielkiej Brytanii. Wcześniej była obecna na pogrzebie królowej Elżbiety II, choć już wtedy przecież była bardzo skonfliktowana z brytyjską rodziną królewską. Czy tym razem nie przyleci, bo ukrywa ciążę?

"Gdy pierwszy szok minął, zachwyciła ich ta wiadomość. Uważają ją za znak od wszechświata"

Jeszcze trzy miesiące temu Star Magazine pisał, powołując się na tajemniczych informatorów zbliżonych rzekomo do Meghan Markle, że księżna Sussexu jest w trzeciej ciąży! Potem plotki narastały, kiedy Meghan pojawiła się w obszernym płaszczu i rzeczywiście wyglądała na nieco zaokrągloną... Star Magazine pisał, że ciąża była zaskoczeniem, ale bardzo ucieszyła Markle i księcia. „Meghan uwielbia widzieć Harry'ego w małej twarzy Archiego. Poza tym, gdyby mieli kolejnego chłopca, Harry nie czułby się zdominowany przez kobiety w domu, a Archie mógłby mieć brata, z którym mógłby się związać, gdy dorosną. Oczywiście, mała dziewczynka też byłaby wspaniała. Gdy pierwszy szok minął, zachwyciła ich ta wiadomość. Uważają ją za znak od wszechświata" mówi zagadkowy informator Star Magazine... Jeśli to prawda, Meghan jest już w dość zaawansowanej trzeciej ciąży.

Meghan Markle hopes for another baby boy amid reports she is pregnant with third child……’we don’t care for you MM … I’m sore for Harry https://t.co/WX8apAo8wU— Miss (@artistic123456) February 19, 2023

Meghan Markle confirms third pregnancy with latest outing in LA? #MSKitMediahttps://t.co/pTrOgdDeFl pic.twitter.com/StnQL21ivF— MSKit Media (@mskitnews) March 2, 2023

