Meghan Markle wraca do showbiznesu! Nakręci film o swojej miłości do księcia Harry'ego?!

Meghan Markle wyprodukuje kolejny film o sobie i księciu Harrym? To będzie komedia romantyczna!

Meghan Markle ostatnio była rzadziej widywana publicznie. Gdy wróciła, szeroko komentowano jej odmieniony wygląd i spekulowano o operacjach plastycznych, podobnie jak o nieudanych pocałunkach na trybunach podczas meczu koszykówki. Teraz okazuje się, że to wszystko nie był wcale przypadek! Meghan Markle chciała zwrócić na siebie uwagę przed wielkim powrotem do showbiznesu. Jak pamiętamy, zanim poznała Harry'ego, była aktorką grającą m.in. w serialu "W garniturach". Teraz podpisała umowę z jedną z największych agencji artystycznych, William Morris Endeavor (WME), reprezentującą takie sławy, jak Dwayne 'The Rock' Johnson czy Serena Williams. Nie zamierza jednak wracać do gry w serialach. Chce kręcić własne filmy, a ulubiony temat jej i księcia Harry'ego, czyli oni sami, najwyraźniej wróci na tapetę! Można bowiem w ten sposób zrozumieć pewną niedawną wypowiedź Meghan Markle.

"Dobra komedia romantyczna. Czyż za nimi nie tęsknimy? Ja bardzo za nimi tęsknię!"

W wywiadzie dla Variety Meghan Markle parę miesięcy temu wypowiedziała pewne znamienne słowa. Najpierw zapewniła, że nie ma w planach powrotu do aktorstwa: "Skończyłam z tym. Mam na myśli to, że chociaż nigdy nie powinno się mówić nigdy, to moje zamiary są inne" - powiedziała Meghan. Potem uchyliła rąbka tajemnica: "Tak wiele rzeczy widzimy wraz z mężem z perspektywy naszej własnej historii miłosnej. Myślę, że właśnie to przyciągało ludzi na całym świecie, zwłaszcza nasz ślub. Ludzie kochają miłość, a ja nie jestem tutaj wyjątkiem. Chcemy zastanowić się nad tym, jak możemy to rozwinąć i zrobić coś rozrywkowego. Jak dobra komedia romantyczna. Czyż za nimi nie tęsknimy? Ja bardzo za nimi tęsknię!" - zwierzała się Meghan. Cóż, wygląda na to, że niebawem zobaczymy relację z życia miłosnego Meghan i księcia w jeszcze nowszej odsłonie...

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq— WME (@WME) April 27, 2023

