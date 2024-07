Meghan Markle przyłapana! Nie zgadniesz, czym zajmie się teraz

Meghan Markle kręci nowy program dla Netflixa! „Celebrowanie radości płynącej z gotowania, prac ogrodowych, rozrywki i przyjaźni”

Powrót do Stanów Zjednoczonych nie poszedł do końca po myśli Meghan Markle. Od czasu ucieczki z brytyjskiej rodziny królewskiej mija już piąty rok, a tymczasem kolejne zawodowe projekty Meghan i księcia Harry'ego to porażki lub źródło kpin. Czy teraz będzie inaczej? Żona księcia Harry'ego dostała od losu kolejną szansę na telewizyjną karierę. Została "przyłapana" niedaleko swojej luksusowej rezydencji w Montecito na kręceniu nowego programu dla Netflixa! Czym będzie zajmować się w nim Meghan Markle? Jak zdradzają amerykańskim mediom źródła zbliżone do Fabryki Snów, chodzi o program poświęcony „celebrowaniu radości płynącej z gotowania, prac ogrodowych, rozrywki i przyjaźni”, który Meghan kręci w ramach wartej 100 milionów dolarów umowy z Netfliksem. „Wszystko poszło dobrze i zostało nagrane” - powiedziało źródło prosto z Hollywood dla The Daily Beast.

Meghan Markle założyła nową firmę i będzie sprzedawać dżemy i kuchenne akcesoria. Dostanie też kulinarny show na Netflixie

W marcu tego roku Meghan Markle nieoczekiwanie ogłosiła, że wraca do mediów społecznościowych i otwiera własny biznes. Okazało się, że żona księcia Harry'ego postanowiła zostać... sprzedawczynią marmolad, talerzy, smarowideł do pieczywa i fartuchów kuchennych. Meghan Markle stworzyła własną markę pod nazwą American Riviera Orchard, oczywiście ma ona być luksusowa. Logo firmy, które pojawiło się na Instagramie, nieco przypomina królewskie herby, pod nim widnieje napis "Montecito" - tak nazywa się eleganckie osiedle gwiazd, na którym od paru lat mieszkają Sussexowie. W promocji kuchennych utensyliów i smakołyków pomoże Meghan Netflix. W programie księżna będzie nie tylko kucharzyć, ale i sprzedawać swoje specjały, a w planach jest podobno książka kucharska i powrót do prowadzenia lifestylowego bloga w stylu dawnego "The Tig", w którym przed związaniem się z Harrym Meghan pisała o restauracjach, winach i gotowaniu.

Sonda Jak wybierasz filmy i seriale, które oglądasz na platformie Netflix? Korzystam z podpowiedzi Netfliksa Z polecenia znajomych Z listy "najpopularnijesze dziś" Używam kodów

Meghan Markle Has Reportedly Wrapped Her Upcoming Netflix Cooking Show https://t.co/siPFr77kDW— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) July 4, 2024

Ile wiesz o Meghan Markle? Pytanie 1 z 7 Kiedy Meghan Markle poślubiła księcia Harry'ego? 22 maja 2018 19 maja 2018 19 czerwca 2018 Dalej