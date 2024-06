Meghan Markle produkuje karmę dla psów! Zaczynała od dżemów. Żona księcia Harry'ego żadnej pracy się nie boi

Na początku marca żona księcia Harry'ego nieoczekiwanie ogłosiła, że wraca do mediów społecznościowych i otwiera własny biznes! Najpierw okazało się, że Meghan Markle postanowiła zostać... sprzedawczynią marmolad. Stworzyła ich własną markę pod nazwą American Riviera Orchard, oczywiście luksusową. Logo firmy, które pojawiło się na Instagramie, nieco przypomina królewskie herby, pod nim widnieje napis "Montecito" - tak nazywa się eleganckie osiedle gwiazd, na którym od paru lat mieszkają Sussexowie. Meghan Markle zaczęła promować American Riviera Orchard, rozsyłając do znajomych i celebrytów słoiki swojego dżemu truskawkowego w koszyczkach pełnych cytryn. Teraz poszła o krok dalej!

Na Instagramie sławnego gracza gry w polo Nacho Figuerasa, prywatnie kolegi księcia Harry'ego, pojawiła się reklama. I znikła

Wygląda na to, że Meghan Markle naprawdę żadnej pracy się nie boi. Zakasała rękawy i wzięła się nie tylko za gotowanie dżemów, ale i za wyrabianie... biszkoptów dla psów. Na Instagramie sławnego gracza gry w polo Nacho Figuerasa, prywatnie kolegi księcia Harry'ego, pojawiła się reklama kolejnego produktu Meghan, a konkretnie psiego biszkopta w firmowym słoiczku American Riviera Orchard. Czyżby był to jednak falstart? Figureas dziwnie szybko skasował ten post, ale w internecie nic nie ginie. O sprawie zrobiło się głośno i na Meghan Markle zaczęło się wieszanie psów. A to dlatego, że promocja karmy wypadła tuż przed Trooping the Colour, paradzie w Wielkiej Brytanii, podczas której swój wielki powrót zaliczyła księżna Kate. Niektórzy są zdania, że Meghan znów chciała przyćmić Kate.

i Autor: Rebecca Blackwell/Associated Press/East News & @nachofigueras/Instagram Meghan Markle produkuje karmę dla psów! Księżna to kobieta-orkiestra najpierw produkowała dżemy teraz także jakies biszkopty dla psów

Meghan Markle debuts new jam, dog biscuits ahead of cancer-stricken Kate Middleton’s Trooping The Colour moment https://t.co/icadwgk8qR pic.twitter.com/jOnAvZysqp— Page Six (@PageSix) June 15, 2024

