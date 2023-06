Meghan Markle wmówiła mężowi, że ma kontakt z duchami?! "Diana przekazuje wiadomości"

Matka wyskoczyła z promu do Bałtyku, by ratować swoje dziecko! Jest nagranie

Plotki o Meghan Markle bywają bardzo dziwne. Do tej pory rekordem była chyba pogłoska o tym, że żona księcia Harry'ego udała się na koronację króla Karola III w przebraniu mężczyzny. Podejrzany o bycie Meghan osobnik musiał tłumaczyć się w mediach i wszystko dementować! Teraz pojawiły się z kolei plotki związane z... zaświatami. Rozpuścił je królewski biograf Tom Bower w programie telewizyjnym Good Morning Britain. Jak przysięga Bower, usłyszał to wszystko z ust Harry'ego. Według Toma Bowera Meghan utrzymuje męża w przekonaniu, że przemawia do niej duch samej księżnej Diany. Ponoć Markle twierdzi, iż rozmawia z matką małżonka regularnie, a zmarła w 1997 roku Królowa Ludzkich Serc przekazuje jej istotne wiadomości.

"Meghan przekonuje go, iż jego matka ma pewność, że postępują słusznie oraz wspiera ich we wszystkim, co robią"

"Książę Harry powiedział swojemu przyjacielowi, że Meghan jest w kontakcie z Dianą. Meghan przekonuje go, iż jego matka ma pewność, że postępują słusznie oraz wspiera ich we wszystkim, co robią" - powiedział Tom Bower w programie telewizyjnym Good Morning Britain. Jeśli to prawda, wygląda na to, że Meghan Markle owinęła sobie Harry'ego wokół palca jeszcze bardziej, niż moglibyśmy przypuszczać. No chyba, że duch księżnej Diany naprawdę znalazł czas na kontakt z uciekinierką z rodziny królewskiej!

