Meghan Markle zakochana do szaleństwa?! "Trzymali się za ręce i przytulali się"

Meghan Markle szalała na koncercie Beyonce w USA! Czułościom w loży dla VIP-ów nie było końca. Księżna jest naprawdę zakochana?

Plotki o kryzysie małżeńskim, jaki podobno zawładnął związkiem Meghan Markle i księcia Harry'ego, w ostatnich miesiącach szalały w amerykańskich i brytyjskich mediach. Hiszpańska Marca posunęła się nawet do tego, by donosić o wniosku rozwodowym, jaki złożyła podobno Meghan, żądając fortuny. Przedstawiciele pary niczego nie potwierdzali, ale trzeba przyznać, że od czasu publikacji autobiografii Spare książęca para nieco przycichła i rzadziej pojawiała się razem. A teraz media amerykańskie, brytyjskie, a także społecznościowe oszalały, kiedy Meghan Markle została uwieczniona podczas koncertu Beyonce. Takiej od dawna jej nie widzieliśmy. Meghan Markle wygląda na zakochaną do szaleństwa, a najnowsze filmy i zdjęcia zrobione z ukrycia księżnej Sussexu zdają się tego dowodzić. W kim?

Meghan Markle i książę Harry mieli kryzys? Zdjęcia z koncertu Beyonce dają do myślenia

To po prostu nie do wiary, bo wygląda na to, że... we własnym mężu. Na filmach i zdjęciach zrobionych podczas koncertu Beyonce w Kalifornii widać, jak Meghan i Harry bawią się w loży dla VIP-ów. Objęciom i czułościom nie było końca! Harry wyglądał co prawda na nieco znudzonego i nie bawił się tak dobrze, jak żona, która skakała i szalała, jednak para trzymała się za ręce i tuliła niczym dwoje nastolatków. Kryzys zażegnany, nigdy go nie było, a może to tylko scena odegrana dla poskromienia niecnych plotek? Zdania na ten temat są wśród fanów brytyjskiej rodziny królewskiej podzielone...

🚨ASSISTA: Príncipe Harry e Meghan Markle curtindo show da Beyoncé juntos. pic.twitter.com/RVNlAp8Sgr— CHOQUEI (@choquei) September 3, 2023

Eagle-eyed fashion watchers believe Prince Harry was wearing Meghan's jacket at Beyonce's concert https://t.co/vGQpKRUkh9…]t-Beyonc-s-concert-silver-dress-code-spot-telling-clue.html pic.twitter.com/uCIuBiGA97— Daily Mail Online (@MailOnline) September 3, 2023

