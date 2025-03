Meghan Markle zmieniła nazwisko?! "Teraz nazywam się..."

Meghan Markle ogłosiła, że wcale nie nazywa się Meghan Markle! "To takie zabawne, że ciągle tak mówisz"

Jak nazywa się żona księcia Harry'ego? Nawet ktoś mało obeznany z perypetiami brytyjskiej rodziny królewskiej odpowie, że nazywa się ona Meghan Markle. Ale jak się okazuje, to już nie jest prawda! To nie żadne plotki, a słowa wypowiedziane w telewizji przez samą małżonkę księcia. Zdumiewająca wypowiedź znalazła się w drugim odcinku programu kulinarnego "With love, Meghan" na Netflixie. W programie tym Meghan gotuje i przyjmuje gości w wynajętym domu, który udaje jej własny, co przy próbach stworzenia ciepłej i domowej atmosfery wygląda nieco sztucznie. W odcinku drugim obok Meghan wystąpiła Mindy Kailing, jej znajoma. "Ludzie nie uwierzyliby, że Meghan Markle jadła w Jack in the Box" - powiedziała Kailing. Jack in the Box to sieć amerykańskich fast foodów. Na to żona Harry'ego odrzekła... "To takie zabawne, że ciągle mówisz „Meghan Markle”. Wiesz, że teraz jestem Sussex" - stwierdziła Meghan, nazywana od lat przez wszelkie media "Meghan Markle". "Markle" to jej nazwisko panieńskie, a "Sussex" to tytuł, który wraz z mężem przyjęła po ślubie w 2018 roku. Tytuł został nadany im przez królową Elżbietę II w prezencie ślubnym. Zgodnie z zasadami panującymi w rodzinie królewskiej po śmierci monarchini i rozpoczęciu panowania Karola III dzieci Meghan i Harry'ego zostały mianowane księciem Archiem z Sussex i księżniczką Lilibet z Sussex. "Nie wiedziałam, jak bardzo to dla mnie znaczące, to nasze nazwisko rodowe, nasze małe nazwisko rodowe. Uwielbiam to, że to coś, co Archie, Lili, H i ja mamy razem. To dla mnie wiele znaczy. Nazwisko Sussex jest częścią naszej historii miłosnej" - mówiła Meghan. W kontekście jej konfliktu z rodziną królewską słowa te mogą brzmieć trochę dziwnie.

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi".

Meghan Markle corrects Mindy Kaling on her last name in new Netflix show: ‘I’m Sussex now’ https://t.co/nuxurMjVMj pic.twitter.com/UY1M5Uf9k7— New York Post (@nypost) March 3, 2025

Autor:

Sonda Czy Meghan Markle wróci jeszcze kiedyś do aktorstwa? Tak Nie

QUIZ. Zupełnie nowy quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jesteś specem od księżnej Kate, Meghan i króla Karola? Pytanie 1 z 10 Kto w tym roku przestał pojawiać się publicznie i wywołał falę teorii spiskowych? Księżniczka Eugenia Księżna Kate Książę Harry Następne pytanie