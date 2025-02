Meghan Markle ma sekretnego guru! Ujawniono nauki, chodzi o Harry'ego

Duchowy guru Meghan Markle zaczął mówić o królu i księciu Harrym. Ma radę dla rodziny królewskiej

Meghan Markle ma swojego "duchowego przewodnika", w którego jest zapatrzona! Informuje o tym Daily Mail. Podobno to Deepak Chopra, ekspert medycyny alternatywnej, jest guru żony księcia Harry'ego. Bez wątpienia nie raz i nie dwa zapytywała go, co zrobić ze swoimi kłopotami. A on nie widzi problemu w doradzaniu brytyjskiej rodzinie królewskiej, wystąpił też swojego czasu w podcaście Meghan. Kiedy gościł w Londynie, podczas medytacji i "świadomej kolacji" w restauracji Jugad w Camden, wygłosił całą przemowę o rodzinie królewskiej. Ma jedną poradę dla Meghan i tych, którzy zostali w pałacu. Chodzi o Harry'ego! Zdaniem Deepaka Chopry to król Karol III jest kluczem do zakończenia konfliktu w łonie rodziny królewskiej. "Będę zadowolony, jeśli [król] rzeczywiście przyjmie duchową poradę, aby rozwiązać problemy między nim a Harrym" - mówił guru. Dostrzegł nawet związek między chorobą monarchy a jego rodzinnymi problemami. "Wiemy teraz, że wszystkie choroby przewlekłe są powiązane z trzema rzeczami: stanem zapalnym, stresem i depresją. Stany zapalne prowadzą do wszystkich możliwych chorób przewlekłych, w tym raka. Mniej niż pięć procent chorób jest uwarunkowanych genetycznie. Ponad dziewięćdziesiąt pięć jest epigenetycznych i mogą być pod wpływem tego, co jemy, oddychamy, trawimy... głosu myśli, uczuć, relacji, interakcji społecznych" - wieszczył Deepak Chopra, wyraźnie sugerując, że jeśli król chce na dobre wyzdrowieć, powinien zrobić, co w jego mocy, by konflikt z Harrym nie przybrał na sile. Ciekawe, czy Meghan też jest tego zdania?

Wojna z rodziną królewską toczyła się w mediach. Od Oprah Winfrey do autobiografii

Konflikt Meghan Markle i księcia Harry'ego z resztą brytyjskiej rodziny królewskiej od lat nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego udzielony kilka lat temu sławnej amerykańskiej prezenterce Oprah Winfrey przeszedł od razu do historii. Padło wtedy wiele mocnych słów. Książęca para oskarżyła brytyjską rodzinę królewską o rasizm i utrudnianie Meghan dostępu do pomocy psychologicznej w czasie, gdy była w pierwszej ciąży i zmagała się z myślami samobójczymi z powodu atmosfery w pałacu. Niektóre ich twierdzenia zostały szybko obalone, takie jak te o odebraniu Meghan paszportu i kluczy lub zakazie wychodzenia z pałacu. Relacje Harry'ego z rodziną stały się po tym wywiadzie lodowate. Potem był kilkuodcinkowy program dla Netflixa pokazujący m.in. Meghan parodiującą królewskie dygnięcie i autobiografia Harry'ego "Ten drugi".

