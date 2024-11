Mężczyzna wjechał terenówką w tłum! Co najmniej 35 osób nie żyje

Samolot zapalił się po starcie z Hiszpanii! Wideo trafiło do sieci

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 listopada około godz. 20 czasu lokalnego (ok. 13 czasu polskiego). Przedstawiciele chińskich służb donoszą, że kierujący samochodem terenowym "uderzył w grupę ludzi i uciekł". Wjechał w tłum osób ćwiczących i spacerujących po bieżni i placu przed centrum sportowym w Zhuhai na południu Chin. Z tego, co przekazały służby wynika, że mężczyzna wjechał w ludzi z ogromnym impetem. Na placu zapanował strach i ogromny chaos. Świadkowie od razu wezwali służby, próbowali ratować rannych.

Horror w Chinach. Wjechał w grupę ludzi, zabił 35 osób

Niedługo później policjanci zatrzymali sprawcę brutalnego ataku. Jest nim "62-letni rozwodnik" o nazwisku Fan, który w chwili zatrzymania "siedział w samochodzie, zadając sobie rany nożem". Mężczyzna został przewieziony do szpitala z obrażeniami szyi i kończyn dolnych, jest w śpiączce. Śledczy poinformowali, że wg wstępnych ustaleń powodem działania Fana było "niezadowolenie z podziału jego majątku po rozwodzie" i chciał się "zemścić na społeczeństwie".

Chciał się zemścić za rozwód

Hongkoński dziennik "Mingpao" poinformował, że w poniedziałek jeszcze późnym wieczorem pierwsze "raporty chińskich mediów i wpisy internautów były usuwane, a zdjęcia i filmy udostępnione w mediach społecznościowych zastąpiono komunikatem głoszącym, że nie można wyświetlić pliku". Gazeta sugeruje, że władzom zależało na szybkim wyciszeniu sprawy i cenzurowaniu informacji, by nie dopuścić do wywołania paniki na dzień przed rozpoczęciem międzynarodowych pokazów lotniczych. Podczas trwającego do niedzieli Zhuhai Airshow zaprezentowano chiński myśliwiec J-35A, a także rosyjski Su-57.

PAP przypomina, że w Chinach w ostatnich latach stosunkowo często dochodzi do czynów, określanych zbiorczo jako zemsta na społeczeństwie. "To zarówno ataki nożowników w placówkach oświatowych i urzędach, jak i umyślne taranowanie pieszych. Według ekspertów przyczyny tych zdarzeń są różne, od niezadowolenia z życia osobistego po chęć zemsty za decyzje urzędników".

🇨🇳 CHINE : 35 morts et 43 blessés dans une attaque à la voiture-bélier à #Zhuhai. Le conducteur, un homme de 62 ans en instance de divorce, a été maîtrisé et interpellé alors qu'il tentait de fuir les lieux (CNN). pic.twitter.com/5R20D3FUIz— Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 12, 2024