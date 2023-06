Dmitrij Miedwiediew, nazywany czasem zmiennikiem Putina (zostaje prezydentem Rosji wtedy, gdy zgodnie z przepisami Putin już nie może), to były prezydent i premier Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji. Jest znany ze swoich szokujących, nienawistnych wypowiedzi na temat Ukrainy i Zachodu. Jest też znany z zamiłowania do zaglądania do kieliszka. Wytknął mu to niedawno szef uralskiego ruchu zrzeszającego abstynentów. "Proponuję Ci, byś przestał pić alkohol. Będzie to pożyteczne i korzystne dla Ciebie, Twojego środowiska oraz kraju. Kraj potrzebuje trzeźwych liderów" - apelował Andriej Tumaszow.

Miedwiediew nie panuje nad piciem

Jego wezwania jednak chyba na niewiele się zdały, bo podobno Miedwiediew nie dość, że wciąż pije, to w dodatku pije jeszcze więcej. Donosi o tym autor kanału Generał SWR, prawdopodobnie były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji, który ma na Kremlu zaufane źródła. "Bliscy byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa są zaniepokojeni pogorszeniem się jego zdrowia fizycznego i psychicznego z powodu uzależnienia od alkoholu. Miedwiediew ma trudności z wyjściem ze swojego upijania się, a kiedy jest trzeźwy, jest przeważnie przygnębiony".

Miedwiediew targnął się na życie?

To nie wszystko. Podobno kilka dni temu znaleziono go z ranami kłutymi brzucha. "Krewni i strażnicy opowiadają o niedawnej nieudanej próbie samobójczej, kiedy Miedwiediew pod wpływem alkoholu próbował zadać nożem stołowym rany kłute brzucha i klatki piersiowej. Wszystko skończyło się na zadrapaniach, lekkich skaleczeniach i siniakach, ale to już druga próba odebrania sobie życia przez byłego prezydenta. Tym razem Miedwiediew nie pisał listów samobójczych, najwyraźniej decyzja była spontaniczna" - czytamy. Przypomnijmy, kilka miesięcy temu agencja UNIAN i Generał SWR donosiły, że Miedwiediew, kompletnie pijany, próbował odebrać sobie życie. W ręce miał naładowany pistolet, a w jego gabinecie znaleziono listy pożegnalne, w których obwiniał Putina.