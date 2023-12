Minister ostrzega przed Putinem. "Niebezpieczeństwo pod koniec dekady"

Zaginął 6 lat temu w Hiszpanii, znaleziono go we Francji. Brytyjski nastolatek wrócił do domu. Został porwany przez sektę?

Czy Rosja może zaatakować kraje inne niż Ukraina? Od wybuchu wojny na Ukrainie często ostrzegają przed tym różni politycy i komentatorzy. Teraz mówił na ten temat minister obrony Niemiec. Boris Pistorius w wywiadzie dla gazety "Welt am Sonntag" stwierdził, że zagrożenie ze strony Rosji dla innych niż Ukraina państw, w tym tych należących do NATO, jest realne i musimy tak je traktować. Minister wymienił tutaj kraje bałtyckie, Gruzję oraz Mołdawię. "Jednocześnie jego [Putina] groźby wobec krajów bałtyckich, Gruzji i Mołdawii należy traktować bardzo poważnie. To nie jest tylko pobrzękiwanie szabelką". Według Pistoriusa niebezpieczeństwo będzie szczególnie duże pod koniec tej dekady. "Ale do tego czasu będziemy na nie przygotowani" - powiedział niemiecki polityk.

Boris Pistorius przewiduje "ograniczenie amerykańskiego zaangażowania w Europie"

Jak dodał, Europa musi wypracować większą samodzielność. "Można założyć, że w najbliższej dekadzie USA będą bardziej zaangażowane w regionie Pacyfiku niż obecnie – niezależnie od tego, kto zostanie kolejnym prezydentem i niezależnie od tego, że nastąpi – miejmy nadzieję, umiarkowane – ograniczenie amerykańskiego zaangażowania w Europie" - stwierdzi Boris Pistorius "Oznacza to, że my, Europejczycy, musimy zwiększyć nasze zaangażowanie, aby zagwarantować bezpieczeństwo na naszym kontynencie" - podkreślił polityk.

