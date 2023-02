"Rosja może napaść na kraje NATO". Ważne ostrzeżenie prezydenta

Putin może zaatakować kraje bałtyckie i Mołdawię. Prezydent Ukrainy ostrzega

Dziś, 24 lutego mija pierwsza rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Świat obawia się eskalacji tego konfliktu i kolejnych przejawów agresji oraz imperialnych zapędów Władimira Putina. Czy Putin zaatakuje kolejny kraj? Jaki jest plan Putina? Władimir Putin może planować napaść na jeszcze jeden kraj - ostrzegł Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy spytano go o to, czy dyktator może napaść na jakiś inny kraj, w tym należący do NATO. "Niestety tak; uważam, że to jest możliwe. Putin musi pokazać sukces i zwycięstwa. Do sukcesu na polu walki w Ukrainie nie dojdzie. Do zmasowanego rewanżu nie dojdzie. (...) Wszyscy zdają sobie sprawę, że sukces może być tam, gdzie jest słaby punkt" - powiedział prezydent. Według Zełenskiego w razie przegranej Ukrainy Putin zaatakuje kraje bałtyckie - Litwę, Łotwę i Estonię. "Wtedy USA będą wysyłać swoich synów i swoje córki; będą walczyć i będą ginąć. Nie daj Boże, bo jest to ogromny smutek" - mówił. Jednak zdaniem prezydenta Ukrainy rosyjski dyktator może zacząć kolejny konflikt jeszcze wcześniej. Wskazał pośrednio na Mołdawię jako na możliwy następny cel Putina.

Mołdawia obawia się ataku Putina. Informacje wywiadowcze bardzo niepokoją

Krajem, który znajduje się w grupie najbardziej zagrożonych rosyjską inwazją, jest Mołdawia. "Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 roku, ale realizacja tego scenariusza uzależniona jest od rozwoju konfliktu na Ukrainie. Pytanie brzmi nie 'Czy to nastąpi?', ale 'Kiedy do tego dojdzie?'" - powiedział niedawno szef Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa (SIS) Mołdawii Alexandru Musteata. Według Musteaty Rosjanie do ataku wykorzystaliby uzbrojenie zgromadzone w separatystycznym, prorosyjskim regionie Naddniestrza, oficjalnie będącym częścią Mołdawii. Niedawno władze Mołdawii ogłosiły, że mają informacje, zgodnie z którymi Putin chce zorganizować przewrót w tym kraju i przejęcie w nim władzy. Ostrzegła przed tym prezydent Maia Sandu. Według niej Rosjanie mają przeprowadzić ataki dywersantów na budynki rządowe i wziąć zakładników. wszystko miałoby się odbyć pod przykrywką demonstracji opozycyjnych.

Sonda Czy Putin może zaatakować Mołdawię? Tak, wydaje mi się, że to zrobi Nie, rosyjska armia jest zbyt wykończona wojną na Ukrainie Trudno przewidzieć co zrobi Putin

Today, and every day, Moldova stands firmly in solidarity with the brave people of Ukraine, who are fighting heroically for freedom and democracy in the face of Russia’s brutal aggression.We honor their sacrifice and courage, while they are fighting for our freedom too. pic.twitter.com/sicTaRgco9— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 24, 2023

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw świata. To nie zawsze największe miasta, więc uważaj! Pytanie 1 z 15 Jakie miasto jest stolicą Australii? Sydney Canberra Melbourne Dalej