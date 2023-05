Miss BumBum przestaje się rozbierać! Wielkie nawrócenie Miss Pośladków

Andressa Urach przeżyła nawrócenie i kończy z pokazywaniem gołych pośladków! "Zaczynam od nowa z Bogiem"

Tej pupy już nigdy nie zobaczymy! Andressa Urach (36 l.), jedna z najsławniejszych uczestniczek Miss BumBum, wydała pilne oświadczenie, które wywołało rozpacz wśród jej fanów. Brazylijska celebrytka ogłosiła, że nie zamierza dłużej się rozbierać, a jej pupa pozostanie na zawsze w ukryciu! Co się stało? Otóż jak twierdzi piękność, Bóg zabronił jej pokazywania pośladków. Skasowała swoje konto na OnlyFans, gdzie różne "modelki" za pieniądze pokazują gołe wdzięki. "Podjęłam tę decyzję, bo Bóg niepokoił mnie wieloma rzeczami i wiedziałam, że gdy umrę, niczego ze sobą nie zabiorę. Zaczynam od nowa z Bogiem. Dziękuję, że tu ze mną byliście, bo wiem, że jest wielu ludzi o pięknych sercach, którzy tu ze mną byli" - wieszczy Andressa. Co ciekawe, wicemiss BumBum dopiero co przegrała proces z religijną grupą Universal Church of the Kingdom, od której żądała zwrotu wielkiej darowizny uznając, że została poddana praniu mózgu, a duchowego oświecenia jak nie było, tak nie ma. Sędzia uznał jednak, że nic jej się nie należy. Widocznie teraz związała się z jakąś inną grupą...

Konkurs Miss Bumbum. Co to jest?

Konkurs Miss Bumbum to jeden z najsławniejszych konkursów piękności na świecie. Odbywa się w Brazylii od 2011 roku. Na scenie co roku stają liczne dorodne piękności, które rywalizują ze sobą o tytuł Miss Pośladków. Nierzadko są po wielu operacjach plastycznych, niekiedy dochodzi między nimi do awantur, a w wywiadach modelki pup nie szczędzą pikantnych wyznań czy erotycznych propozycji wobec znanych piłkarzy. Modelki, które zwyciężały w konkursie Miss Bumbum to między innymi Suzy Cortez, Lu Duarte, Ellen Santana, Rosie Oliveira czy Erika Canela. W zeszłym roku wygrała Caroline Lekker.

