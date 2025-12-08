Miss zabiła 1,5-roczne dziecko kochanka! Powód szokuje

20-letnia miss ze stanu Georgia zabiła półtoraroczne dziecko swojego chłopaka, bo nie chciała być macochą

Brylowała na scenie podczas konkursów piękności i chociaż nie ma urody typowej modelki, zdobywała tytuły. Trinity Poague (20 l.), studentka Georgia Southwestern State University, związała się z kolegą z uczelni. Julian Williams mieszkał w akademiku i tam się spotykali. Miss Donalsonville 2023 miała co do Williamsa wielkie plany. Marzyła o ślubie i gromadce dzieci. Ale był jeden problem. Jej partner miał już półtoraroczne dziecko z poprzedniego związku. Romeo Angles (+18 mies.), nazywany też Jaxtonem Dru, był solą w oku miss. Jak podaje dziś lokalny portal WALB powołując się na ustalenia śledztwa, Trinity Poague przeszkadzało, że chłopiec nie jest jej biologicznym dzieckiem. Nie zamierzała być macochą i uważała, że Julian Williams powinien mieć dzieci tylko z nią. Była też zazdrosna o czas, jaki jej partner poświęcał synkowi, który często bywał w akademiku. W końcu miss uknuła morderczy plan. Jak wykazało śledztwo, zaczęła wyszukiwać w internecie hasła takie jak „Jak dochodzi do krwotoku mózgowego?” i „Jak wklęsłe złamanie czaszki może pozostać niezauważone?”.

Sekcja zwłok nie pozostawiła wątpliwości - dziecko musiało zostać uderzone tępym narzędziem w głowę

W styczniu 2024 roku Julian Williams wyszedł z akademika po pizzę, zostawiając Romeo pod opieką swojej dziewczyny. Gdy miał już wracać do pokoju, nagle odebrał od niej mrożący krew w żyłach telefon. Trinity powiedziała, że chłopiec nagle przestał oddychać. Williams popędził z powrotem do akademika, a potem pozostawało mu już tylko zadzwonić na pogotowie. Dziecko trafiło do szpitala, a lekarzom nie udało się go uratować. Miss była przesłuchiwana przez policję. Twierdziła, że nie ma pojęcia, czemu Romeo nie żyje, ale sekcja zwłok nie pozostawiła wątpliwości - dziecko musiało zostać uderzone tępym narzędziem w głowę. Potem 20-latka zaczęła przekonywać, że chłopiec spadł z łóżka. Trinity Poague została oskarżona o morderstwo, pobicie ze skutkiem ciężkim i znęcanie się nad dzieckiem. W ostatni piątek Sąd Najwyższy Hrabstwa Sumter w Georgiic skazał ją na dożywocie.

⚠️ WARNING: This post describes murder & child crueltyTrinity Madison Poague, 20, a former beauty queen, appeared in court on murder charges this week for the death of her boyfriend's 18-month-old son, Romeo "Jaxton" Angeles. The toddler was found unresponsive in her Georgia… pic.twitter.com/Yk4Xb7sBpD— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 3, 2025

