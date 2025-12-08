Miss zabiła 1,5-roczne dziecko kochanka! Powód szokuje

Królowa piękności ze Stanów Zjednoczonych zabiła półtorarocznego synka swojego chłopaka! Trinity Poague (20 l.) śmiertelnie pobiła chłopca, kiedy jego ojciec poszedł po pizzę. Potem kłamała, że dziecko z niewiadomych powodów nagle przestało oddychać. Jej szyte grubymi nićmi kłamstwa szybko wyszły na jaw. Teraz miss z Georgii została skazana na dożywocie. Dlaczego zabiła? Powód jest wstrząsający.

20-letnia miss ze stanu Georgia zabiła półtoraroczne dziecko swojego chłopaka, bo nie chciała być macochą

Brylowała na scenie podczas konkursów piękności i chociaż nie ma urody typowej modelki, zdobywała tytuły. Trinity Poague (20 l.), studentka Georgia Southwestern State University, związała się z kolegą z uczelni. Julian Williams mieszkał w akademiku i tam się spotykali. Miss Donalsonville 2023 miała co do Williamsa wielkie plany. Marzyła o ślubie i gromadce dzieci. Ale był jeden problem. Jej partner miał już półtoraroczne dziecko z poprzedniego związku. Romeo Angles (+18 mies.), nazywany też Jaxtonem Dru, był solą w oku miss. Jak podaje dziś lokalny portal WALB powołując się na ustalenia śledztwa, Trinity Poague przeszkadzało, że chłopiec nie jest jej biologicznym dzieckiem. Nie zamierzała być macochą i uważała, że Julian Williams powinien mieć dzieci tylko z nią. Była też zazdrosna o czas, jaki jej partner poświęcał synkowi, który często bywał w akademiku. W końcu miss uknuła morderczy plan. Jak wykazało śledztwo, zaczęła wyszukiwać w internecie hasła takie jak „Jak dochodzi do krwotoku mózgowego?” i „Jak wklęsłe złamanie czaszki może pozostać niezauważone?”. 

Sekcja zwłok nie pozostawiła wątpliwości - dziecko musiało zostać uderzone tępym narzędziem w głowę

W styczniu 2024 roku Julian Williams wyszedł z akademika po pizzę, zostawiając Romeo pod opieką swojej dziewczyny. Gdy miał już wracać do pokoju, nagle odebrał od niej mrożący krew w żyłach telefon. Trinity powiedziała, że chłopiec nagle przestał oddychać. Williams popędził z powrotem do akademika, a potem pozostawało mu już tylko zadzwonić na pogotowie. Dziecko trafiło do szpitala, a lekarzom nie udało się go uratować. Miss była przesłuchiwana przez policję. Twierdziła, że nie ma pojęcia, czemu Romeo nie żyje, ale sekcja zwłok nie pozostawiła wątpliwości - dziecko musiało zostać uderzone tępym narzędziem w głowę. Potem 20-latka zaczęła przekonywać, że chłopiec spadł z łóżka. Trinity Poague została oskarżona o morderstwo, pobicie ze skutkiem ciężkim i znęcanie się nad dzieckiem. W ostatni piątek Sąd Najwyższy Hrabstwa Sumter w Georgiic skazał ją na dożywocie. 

