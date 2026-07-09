Młodszy mąż kazał jej przytyć. Zaskakujące wyznanie Heidi Klum

Heidi Klum zdradza sekret swojego wyglądu. Tom Kaulitz namawiał ją do przytycia

Niemiecka supermodelka Heidi Klum (53 l.) i muzyk Tom Kaulitz (36 l.) tworzą zgrane małżeństwo od siedmiu lat. Chociaż na początku niewiele osób dawało szansę temu związkowi, para nieustannie udowadnia, że łączy ich silne uczucie. Zakochani chętnie chwalą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, a Heidi regularnie publikuje odważne zdjęcia, eksponując zgrabną sylwetkę w skąpych strojach kąpielowych. Mogłoby się wydawać, że utrzymanie takiej figury to efekt drakońskich diet i ciągłych wyrzeczeń. Okazuje się jednak, że prawda jest zupełnie inna. W rozmowie z magazynem "US Weekly" modelka zdradziła, że to właśnie jej młodszy partner przekonał ją, by przestała liczyć kalorie i nabrała nieco krągłości. Przyznała, że z upływem lat kobiety często prezentują się korzystniej, gdy mają trochę więcej ciała, a jej mąż stwierdził bez ogródek, że powinna zacząć więcej jeść, bo pełniejsze kształty będą jej bardziej pasować. Patrząc z perspektywy czasu na swoje dawne fotografie, 53-latka przyznaje mu całkowitą rację, zauważając, że jej proporcje zdecydowanie zyskały, gdy pojawiły się dodatkowe kilogramy.

W wywiadzie gwiazda wróciła również wspomnieniami do trudnych momentów ze swojej przeszłości w branży modowej. Pamięta czasy, kiedy nieustannie znajdowała się pod presją otoczenia, które wymagało od niej zrzucenia wagi. Wielokrotnie zdarzało się, że podczas sesji zdjęciowych słyszała gorzkie słowa krytyki od fotografów, co często kończyło się łzami. Zarzucano jej brak profesjonalizmu i wytykano, że jest za gruba. Dziś jednak Heidi Klum podkreśla, że nie można zadowolić każdego i zawsze znajdą się osoby niezadowolone z naszego wyglądu czy działań. Najważniejsze, według niej, to akceptacja samej siebie i umiejętność spojrzenia w lustro z satysfakcją. Jak podsumowała, w końcu udało jej się odnaleźć swoje miejsce i czuje się dobrze we własnej skórze.

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Fenomen Heidi Klum, niezaprzeczalnej ikony lat 90.

Heidi Klum bez wątpienia należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twarzy w historii modelingu. W latach 90. świeciła triumfy na wybiegach, stając się jedną z najważniejszych postaci w branży. Nieustannie gości na pierwszych stronach kolorowych magazynów, w dużej mierze dzięki swojej roli jurorki w popularnym amerykańskim programie telewizyjnym "Top Model". Od 2019 roku jest żoną młodszego o 16 lat Toma Kaulitza, który zdobył popularność jako członek niemieckiego zespołu Tokio Hotel. w jej ślady poszła starsza córka, Leni Klum, która prężnie rozwija swoją karierę w świecie mody.

Heidi Klum recalls harsh modeling criticism and why her husband told her to eat more. https://t.co/qviNW9HOXo— USA TODAY Entertainment (@usatodayent) July 9, 2026

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