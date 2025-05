Media społecznościowe niszczą psychikę młodych ludzi. Rząd rozważa limity

93-latek na wózku inwalidzkim spryskany gazem, porażony paralizatorem i uderzony. „Zamiast pomocy, spotkała go brutalność”

Badanie przeprowadzone przez British Standards Institution rzuca nowe światło na to, jak internet – choć obecny w życiu młodzieży od urodzenia – stał się źródłem stresu, uzależnienia i problemów z tożsamością.

Jak informuje "The Guardian", co drugi ankietowany popiera pomysł wprowadzenia tzw. "cyfrowego godziny policyjnej", czyli ograniczenia dostępu do aplikacji i serwisów społecznościowych po godzinie 22. Takie rozwiązanie rozważa również brytyjski rząd, szczególnie w kontekście aplikacji takich jak TikTok czy Instagram – zasugerował niedawno minister ds. technologii Peter Kyle.

Kłamstwa w sieci i „ukryte konta” – nowa norma wśród młodzieży

Badanie ujawnia również niepokojące zachowania związane z obecnością młodych ludzi online:

42% przyznało się do okłamywania rodziców lub opiekunów co do swoich działań w sieci,

42% skłamało na temat swojego wieku,

40% posiada tzw. „konto zapasowe” lub „burner account”,

27% przyznało, że podszywało się pod inną osobę,

27% udostępniło swoją lokalizację nieznajomym.

Te dane wskazują, że wielu nastolatków prowadzi równoległe, anonimowe życia w sieci, narażając się tym samym na niebezpieczeństwa.