Morderca uciekł z więzienia! "Zamknięto szkoły, nie wychodźcie z domów"

Jest bezwzględny, wyjątkowo brutalny i zdesperowany. Udało mu się uciec z więzienia i w każdej chwili może zaatakować. W Pensylwanii zapanowała psychoza strachu po tym, jak policja ogłosiła, że w hrabstwie Chester uciekł z więzienia brutalny zabójca - być może seryjny. 34-letni Brazylijczyk Danelo Souza Cavalcante w 2021 roku zamordował swoją byłą partnerkę Deborah Brandao na oczach jej dwójki małych dzieci, dźgając ją nożem 38 razy. Możliwe, że zabił także parę lat wcześniej, w 2017 roku. Zamordowana kobieta miała przed śmiercią zagrozić mu, że zgłosi go na policję, prawdopodobnie w związku z tą sprawą. Zabójstwo sprzed dwóch lat było tak brutalne, że 16 sierpnia tego roku sędzia bez żadnych wątpliwości skazał Cavalcante na dożywocie. A wtedy jemu udało się uciec. Jak pisze Philadelphia Inquirer, przestępca wspiął się on na dach budynku więziennego z jednego z placów do ćwiczeń. Potem pobiegł po dachu i zeskoczył w miejscu, z którego mógł uciec na wolność. Za cztery tygodnie miał zostać przeniesiony do państwowego zakładu karnego.

„Danelo Cavalcante jest uważany za niezwykle niebezpiecznego człowieka”

Po ucieczce Cavalcante został uchwycony przez dwie kamery monitoringu w okolicy Longwood Gardens. Z powodu zagrożenia zamknięto szkoły w regionie. Śledczy wzywają również mieszkańców, aby pozostali w domach i zamykali samochody, a także przejrzeli nagrania z monitoringu pod kątem ewentualnych nagrań przedstawiających zbiegłego Cavalcante. „Danelo Cavalcante jest uważany za niezwykle niebezpiecznego człowieka” – głosi oficjalny komunikat biura prokuratora okręgowego. „Proszę zachować czujność, pomagając w poszukiwaniach. Jeśli zobaczysz tę osobę, nie zbliżaj się do niej. Natychmiast zadzwoń pod numer 911.”

Information that leads to the capture of Danelo Cavalcante now has a total reward value of $20,000. Call 911 with information or report a tip to PA Crime Stoppers: https://t.co/R8AFTeaG6B— PA State Police (@PAStatePolice) September 7, 2023

