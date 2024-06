Mordercze grzyby mutanty zagrażają ludzkości! Naukowiec ostrzega

Wybitny mikrobiolog z USA ostrzega przed apokalipsą z powodu zmutowanych grzybów. "Mogą wywoływać nowe choroby"

Żyjemy w niespokojnych czasach pełnych niespodzianek i nic dziwnego, że obawiamy się wydarzeń niczym z filmu katastroficznego. Wielu zastanawia się, czy grozi nam nuklearna apokalipsa za sprawą Władimira Putina albo Kim Dzong Una, niedawno świat zamykał się z powodu pandemii Covid-19 i związanych z nią niezliczonych zakazów. Co będzie następne? W serialu "The Last of Us" pasożytniczy grzyb zwany kordycepsem atakuje zwierzęta, a potem ludzi, doprowadzając do apokalipsy zombie. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, to wszystko może wydarzyć się naprawdę - ostrzega wybitny mikrobiolog. Wygląda na to, że mordercze grzyby zagrażają ludzkości!

"Nie mam wątpliwości, że z czasem prawdopodobnie zobaczymy nowe, niebezpieczne patogeny grzybowe"

Arturo Casadevall (67 l.), profesor mikrobiologii molekularnej, immunologii i chorób zakaźnych, twierdzi, że apokalipsa grzybowa to realny scenariusz. Naukowiec z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore napisał książkę zatytułowaną "What If Fungi Win?", czyli "Co, jeśli grzyb wygra?". Ostrzega w niej przed „bardzo realnym prawdopodobieństwem” tego, że następna pandemia będzie spowodowana przez grzyby, a wydarzenia takie jak we wspomnianym serialu według Casadevalla "nie są niemożliwe". "W tej chwili nie znamy żadnego grzyba, który mógłby zmienić człowieka w zombie" - zastrzega profesor, ale jak dodaje, taki grzyb może powstać. "Ale nie mam wątpliwości, że z czasem prawdopodobnie zobaczymy nowe, niebezpieczne patogeny grzybowe. W rzeczywistości już jesteśmy tego świadkami" - ostrzega naukowiec.

"Płazy są dziesiątkowane przez grzyba, który rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty. To może przytrafić się także nam"

"W miarę wzrostu temperatury wszystko w naszym środowisku ulega zmianom. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że niektóre grzyby mogą wywoływać nowe choroby, które w bezprecedensowy sposób zaszkodzą znacznie większej liczbie ludzi" - pisze amerykański mikrobiolog. I podaje przykład z 2007 roku, kiedy poprzez mutację grzybów wykryto w uchu człowieka nieznany do tej pory gatunek Candida auris, który potem rozprzestrzenił się na Amerykę Południową, Afrykę i Indie. "Większość grzybów nie jest w stanie przetrwać w temperaturze 37 stopni Celsjusza... jest to prawdopodobnie pierwszy przykład nowej choroby grzybiczej wynikającej ze zmiany klimatu. Płazy są dziesiątkowane przez grzyba, który rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty. Więc jeśli grzyb może zrobić to samo płazom, które istnieją od milionów lat i które mają tak samo dobry układ odpornościowy jak my, pychą byłoby sądzić, że coś nie może nam się przytrafić" - konkluduje badacz.

