Mordował dzieci podczas mszy, chciał zabić Trumpa. Nowe fakty o masakrze w USA

Ta strzelanina w Stanach Zjednoczonych jest teraz tematem numer jeden w serwisach informacyjnych na całym świecie. Nie żyje dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat, 17 osób jest rannych, w tym 14 uczniów - to efekt masakry, do której doszło podczas mszy w szkole katolickiej w Minneapolis. Uzbrojony w kilka sztuk broni sprawca zbrodni - wszystko wskazuje na to, że była to osoba z poważnymi zaburzeniami psychicznymi - wszedł na teren kampusu, po czym otworzył drzwi kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Minneapolis. 23-letni Robin Westman zablokował boczne drzwi kościoła drewnianymi deskami, po czym otworzył ogień do dzieci uczestniczących we mszy. Wśród krzyków przerażonych uczniów kolejne przypadkowe osoby padały na podłogę. Sprawca po wszystkim skierował broń we własnym kierunku. W międzyczasie nauczyciele pospiesznie ewakuowali dzieci z innych części szkoły. W mediach pojawiły się relacje przedstawiające rodziców odbierających ze szkoły zapłakanych synów i córki, którzy widzieli śmierć swoich kolegów. Wszyscy zadawali sobie pytanie o to, dlaczego ktoś postanowił wziąć na celownik niewinnych uczniów i co działo się w głowie tej osoby.

FBI prowadzi śledztwo pod kątem terroryzmu i przestępstwa motywowanego nienawiścią do katolików

„Mamy potwierdzenie, że napastnik ze Szkoły Katolickiej im. Zwiastowania w Minneapolis w Minnesocie był 22-letnim mężczyzną, który twierdził, że był osobą transpłciową” - napisała minister bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem na platformie X. „Ten obłąkany potwór zaatakował najbardziej bezbronnych: małe dzieci modlące się podczas pierwszej porannej mszy w nowym roku szkolnym. Ten poważnie chory morderca napisał słowa »dla dzieci«, »gdzie jest wasz Bóg?« i »zabić Donalda Trumpa« na magazynku karabinu”. Z kolei dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że służby prowadzą śledztwo w sprawie strzelaniny pod kątem terroryzmu i przestępstwa motywowanego nienawiścią do katolików. Robin Westman przyszedł , czy może przyszła na świat jako Robert. W 2020 roku, jeszcze jako osoba nieletnia za zgodą matki osoba ta zmieniła imię na Robin, które w USA może być zarówno męskie, jak i żeńskie. Na zdjęciach sprawca wygląda zupełnie jak mężczyzna, stąd początkowe doniesienia zgodnie mówiły o mężczyźnie. Teraz sprawa zrobiła się niejasna.

Pamiętnik mordercy ujawniony. "Mogę wejść do środka i zabijać, robiąc to tak długo, jak się da”

W każdym razie osoba ta była przepełniona chęcią mordowania. Na karabinkach miała też napisy "strach", "to dla was", "dla dzieci". W pamiętniku tuż przed zbrodnią pisała, że teraz "widzi wszystko jasno" i "nie może już dłużej wytrzymać". Robiła też rysunki wnętrza kościoła, planując masakrę. Pokazała to wszystko w nakręconym przez siebie filmie. Szkoła w Minneapolis nie była przypadkowym wyborem. Matka sprawcy pracowała tam aż do emerytury, na którą odeszła w 2021 roku. „Mam dobre przeczucia co do zwiastowania. Wydaje się, że to dobre połączenie łatwej formy ataku i druzgocącej tragedii, chcę przeprowadzić więcej badań. Mam obawy, czy znajdę wystarczająco dużą grupę. Chcę uniknąć rodziców, ale chcę trafić na moment przywożenia dzieci przed i po szkole. Może mogłabym zaatakować jakieś wydarzenie w kościele na terenie ośrodka. Myślę, że najlepszym planem jest zaatakowanie dużej grupy dzieci wracających z przerwy… Potem mogę wejść do środka i zabijać, robiąc to tak długo, jak się da” - pisał, czy też pisała Robin Westman, planując swoją zbrodnię. W pamiętniku są też fragmenty świadczące o fascynacji innymi szkolnymi strzelaninami, zwłaszcza Adamem Lanzą, sprawcą masakry w Sandy Hook, w której zginęło 26 osób, w tym 20 dzieci: „Czuję głęboką fascynację jednym człowiekiem: Adamem Lanzą. Sandy Hook to moje ulubione, myślę, miejsce strzelaniny w szkole”. Niestety, nikt w porę nie zauważył psychopatycznych tendencji tego człowieka, a może na nie nie zareagował. Kolejna szkolna masakra w USA stała się faktem.

