Strzelanina w szkole. Są ofiary śmiertelne i ranni. Napastnik nie żyje

Spis treści
USA: Strzelanina w Minneapolis! Trump apeluje o modlitwę
Jak poinformowała szefowa amerykańskiego resortu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem, do strzelaniny doszło w środę, 27 sierpnia, w szkole katolickiej w Minneapolis. W poniedziałek uczniowie wrócili tam na zajęcia lekcyjne po wakacyjnej przerwie.
Gubernator stanu Minnesota Tim Walz napisał na platformie X, że do ataku doszło w szkole Annunciation Catholic School.
"Modlę się za nasze dzieci i nauczycieli, których pierwszy tydzień po powrocie do szkoły został zakłócony przez ten okropny akt przemocy"
- napisał Tim Walz.
Prezydent USA Donald Trump przekazał, że został poinformowany o tragicznej strzelaninie.
„Biały Dom będzie nadal obserwował tę straszną sytuację. Proszę, dołączcie do moich modlitw za wszystkich, dotkniętych tych zdarzeniem”
- napisał na platformie społecznościowej Truth Social Trump.
Strzelanina w szkole. Są zabici i ranni
Władze lokalne przekazały, że zagrożenie na miejscu zostało zażegnane.
Jak poinformował przedstawiciel resortu sprawiedliwości USA, cytowany przez agencję Reutera, dwie osoby zginęły, a około 20 zostało rannych.
Jak poinformowała stacja CNN, sprawca strzelaniny w szkole katolickiej w Minneapolis nie żyje. Według dwóch źródeł w organach ścigania podejrzany popełnił samobójstwo.
Służby badają okoliczności zdarzenia i ustalają, czy sprawca działał sam.
Tragedia w Minneapolis: Co dalej?
FBI znajduje się na miejscu zdarzenia i prowadzi śledztwo. Władze apelują o spokój i unikanie spekulacji.