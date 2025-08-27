Strzelanina w szkole. Są ofiary śmiertelne i ranni. Napastnik nie żyje

USA: Strzelanina w Minneapolis! Trump apeluje o modlitwę

Jak poinformowała szefowa amerykańskiego resortu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem, do strzelaniny doszło w środę, 27 sierpnia, w szkole katolickiej w Minneapolis. W poniedziałek uczniowie wrócili tam na zajęcia lekcyjne po wakacyjnej przerwie.

Gubernator stanu Minnesota Tim Walz napisał na platformie X, że do ataku doszło w szkole Annunciation Catholic School.

"Modlę się za nasze dzieci i nauczycieli, których pierwszy tydzień po powrocie do szkoły został zakłócony przez ten okropny akt przemocy"

- napisał Tim Walz.

Prezydent USA Donald Trump przekazał, że został poinformowany o tragicznej strzelaninie.

„Biały Dom będzie nadal obserwował tę straszną sytuację. Proszę, dołączcie do moich modlitw za wszystkich, dotkniętych tych zdarzeniem”

- napisał na platformie społecznościowej Truth Social Trump.

Strzelanina w szkole. Są zabici i ranni

Władze lokalne przekazały, że zagrożenie na miejscu zostało zażegnane.

Jak poinformował przedstawiciel resortu sprawiedliwości USA, cytowany przez agencję Reutera, dwie osoby zginęły, a około 20 zostało rannych.

Jak poinformowała stacja CNN, sprawca strzelaniny w szkole katolickiej w Minneapolis nie żyje. Według dwóch źródeł w organach ścigania podejrzany popełnił samobójstwo.

Służby badają okoliczności zdarzenia i ustalają, czy sprawca działał sam.

Tragedia w Minneapolis: Co dalej?

FBI znajduje się na miejscu zdarzenia i prowadzi śledztwo. Władze apelują o spokój i unikanie spekulacji.

