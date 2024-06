Morze porwało kobietę na oczach narzeczonego! Wideo pokazało straszne chwile

Trzech rówieśników zaciągnęło 12-latkę do hangaru. Doszło do bestialskiego gwałtu! Prezydent reaguje

Morze porwało dziewczynę na oczach jej partnera. Przerażające nagranie z Soczi pokazuje, jak mogą skończyć się spacery podczas sztormu

To przerażające nagranie powinien obejrzeć każdy ku przestrodze! Pokazuje moment wielkiej tragedii, która rozegrała się w Rosji, a dokładnie w Soczi nad Morzem Czarnym. 16 czerwca, czyli w ostatnią niedzielę woda była tam wyjątkowo wzburzona. Groźny, a zarazem malowniczy widok przyciągał miłośników zdjęć i romantycznych spacerów. Również pewna zakochana para wybrała się na plażę mimo ostrzeżeń o niebezpieczeństwie. Na filmie, który ktoś przypadkowo kręcił telefonem, widać kobietę i mężczyznę spacerujących po plaży i brodzących we wzburzonym morzu.

Na nagraniu widzimy, jak mężczyzna wstaje i szuka ukochanej, ale nigdzie jej nie widzi. Wchodzi w morze mimo wielkich fal

W pewnym momencie silna fala przewróciła zakochanych. Początkowo nic jednak nie zapowiadało dramatu - oboje byli tuż przy brzegu i trzymali się siebie nawzajem. Ale nadeszła kolejna fala, naprawdę duża. Kobieta zniknęła pod wodą. Na nagraniu widzimy, jak mężczyzna wstaje i szuka ukochanej, ale nigdzie jej nie widzi. Wchodzi w morze mimo wielkich fal, próbuje szukać i najwyraźniej sam nie wierzy w to, co właśnie się wydarzyło... Niestety, kobiety nadal nie udało się odnaleźć. Nie jest to jedyna ofiara śmiertelna ryzykownych spacerów i zdjęć nad wzburzonym Morzem Czarnym. W podobnych okolicznościach zginęła tam w ostatnich dniach jeszcze co najmniej jedna osoba.

Sonda Czy byłeś kiedyś świadkiem sztormu na morzu? Tak Nie

A young woman was swept into the open sea during a storm in Sochi, RussiaShe was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man managed to get out, but the young woman was swept back into the sea by the current. So far… pic.twitter.com/T1bRqYnKGI— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2024

Jak dobrze znasz morza świata? Możesz się sprawdzić w naszym geograficznym quizie Pytanie 1 z 8 Ile wynosi maksymalna głębokość Bałtyku? 459 m 553 m 675 m Dalej