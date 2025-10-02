Myśliwy zastrzelił człowieka, bo pomylił go z wiewiórką! Tragedia na polowaniu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-02 8:00

Niewiarygodna pomyłka podczas polowania w Stanach Zjednoczonych! Siedemnastoletni Carson Ryan zginął, bo myśliwy pomylił go z... wiewiórką. Niestety, strzał oddany przez mężczyznę ciężko ranił nastolatka w głowę. Carson Ryan zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala. Władze badają szokujący incydent. Brak doniesień o tym, kim był sprawca tragedii i czy został aresztowany.

Myśliwy zastrzelił człowieka, bo pomylił go z wiewiórką! Tragedia na polowaniu

i

Autor: Shutterstock; GOFUNDME/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek podczas polowania w Iowa. Nastolatek zginął, gdy pomylono go z... wiewiórką

Jak można pomylić niemal dorosłego, wysokiego nastolatka z wiewiórką?! Niestety, do takiej tragicznej pomyłki doszło Dw minioną sobotę w pobliżu Iowa City w Stanach Zjednoczonych. Siedemnastoletni Carson Ryan zginął podczas polowania właśnie na wiewiórki. Według informacji przekazanych przez stanowy Departament Zasobów Naturalnych (Iowa Department of Natural Resources), chłopak został omyłkowo postrzelony przez jednego z członków własnej grupy łowieckiej. Do zdarzenia doszło około godziny 15. Jak podają służby, jeden z uczestników polowania uznał, że zauważył zwierzę i oddał strzał – niestety, kula trafiła w tył głowy młodego Ryana. Nastolatek został przewieziony do University of Iowa Health Care Medical Center, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawą zajmuje się obecnie Departament Zasobów Naturalnych oraz biuro szeryfa hrabstwa Washington. Śledczy ustalają okoliczności tragicznego wypadku.

ZOBACZ TEŻ: Sławomir A. zastrzelił człowieka zamiast dzika! Mocne słowa z prokuratury

Żałoba w lokalnej społeczności. "Nasze serca są złamane"

Śmierć Carsona Ryana wstrząsnęła mieszkańcami Iowa City i całego regionu. Washington High School, do której uczęszczał nastolatek, opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis. Zespół lekkoatletyczny, którego Ryan był członkiem, zaapelował o wsparcie dla jego rodziny i przyjaciół: „Prosimy, abyście mieli w sercach mamę Carsona, jego rodzinę, kolegów z klasy i drużyny w tym trudnym czasie. Nasze serca są złamane”.Także pobliskie Pekin Schools włączyły się w okazanie solidarności – w poniedziałek uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni do ubrania się w pomarańczowo-czarne barwy szkolnej drużyny Ryana, aby oddać mu hołd.

Super Express Google News
Sonda
Czy popierasz polowania na zwierzęta?
Myśliwy usłyszał wyrok sądu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLOWANIE
WYPADEK NA POLOWANIU
WIEWIÓRKA