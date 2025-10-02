Myśliwy zastrzelił człowieka, bo pomylił go z wiewiórką! Tragedia na polowaniu

Tragiczny wypadek podczas polowania w Iowa. Nastolatek zginął, gdy pomylono go z... wiewiórką

Jak można pomylić niemal dorosłego, wysokiego nastolatka z wiewiórką?! Niestety, do takiej tragicznej pomyłki doszło Dw minioną sobotę w pobliżu Iowa City w Stanach Zjednoczonych. Siedemnastoletni Carson Ryan zginął podczas polowania właśnie na wiewiórki. Według informacji przekazanych przez stanowy Departament Zasobów Naturalnych (Iowa Department of Natural Resources), chłopak został omyłkowo postrzelony przez jednego z członków własnej grupy łowieckiej. Do zdarzenia doszło około godziny 15. Jak podają służby, jeden z uczestników polowania uznał, że zauważył zwierzę i oddał strzał – niestety, kula trafiła w tył głowy młodego Ryana. Nastolatek został przewieziony do University of Iowa Health Care Medical Center, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawą zajmuje się obecnie Departament Zasobów Naturalnych oraz biuro szeryfa hrabstwa Washington. Śledczy ustalają okoliczności tragicznego wypadku.

Żałoba w lokalnej społeczności. "Nasze serca są złamane"

Śmierć Carsona Ryana wstrząsnęła mieszkańcami Iowa City i całego regionu. Washington High School, do której uczęszczał nastolatek, opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis. Zespół lekkoatletyczny, którego Ryan był członkiem, zaapelował o wsparcie dla jego rodziny i przyjaciół: „Prosimy, abyście mieli w sercach mamę Carsona, jego rodzinę, kolegów z klasy i drużyny w tym trudnym czasie. Nasze serca są złamane”.Także pobliskie Pekin Schools włączyły się w okazanie solidarności – w poniedziałek uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni do ubrania się w pomarańczowo-czarne barwy szkolnej drużyny Ryana, aby oddać mu hołd.

Carson Ryan, 17, of Washington, Iowa, died on Saturday, September 27, 2025, after being accidentally shot in the back of the head by a member of his own hunting party in a rural area of Brighton. The Iowa Department of Natural Resources stated the teen was mistaken for a squirrel… pic.twitter.com/r52MXhmeyC— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 1, 2025