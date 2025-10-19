Nagłe oświadczenie premiera Izraela. Benjamin Netanjahu zapowiada zwycięstwo

Benjamin Netanjahu powiedział, że wystartuje w następnych wyborach parlamentarnych i wygra je

Benjamin Netanjahu w sobotnim wywiadzie telewizyjnym dla stacji Kanał 14 zadeklarował, że wystartuje w kolejnych wyborach parlamentarnych, zaplanowanych na październik 2026 roku. „Wystartuję i wygram” – powiedział premier Izraela. 76-letni Netanjahu jest najdłużej rządzącym premierem w historii Izraela. Jego partią Likud w wyborach w listopadzie 2022 roku zdobyła 32 mandaty i wraz z ugrupowaniami religijnymi oraz radykalnie nacjonalistycznymi utworzyła najbardziej prawicowy gabinet w dziejach tego kraju. Notowania Netanjahu spadły po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, potem ustabilizowały się podczas konfliktu z Iranem w czerwcu 2025 roku. Badanie dziennika Maariw dało obecnej koalicji 52 mandaty w 120-osobowym Knesecie. Sondaż portalu Times of Israel wskazał na 59 miejsc — blisko większości.

Rządom Netanjahu towarzyszą protesty. Jeszcze przed wojną izraelska opinia publiczna masowo sprzeciwiała się proponowanej przez koalicję reformie sądownictwa, która wywołała największe demonstracje w historii kraju. Podczas ostatniego konfliktu przez ulice przechodziły marsze domagające się uwolnienia zakładników. Część demonstrantów oskarżała premiera o przedłużanie wojny dla własnych celów politycznych, kosztem życia porwanych. Przypomnijmy, że na Benjaminie Netanjahu ciąży kilka spraw karnych o korupcję, oszustwa i nadużycie zaufania. Toczą się one od kilku lat w izraelskich sądach, a wojny przedłużają postępowania.

Międzynarodowy Trybunał Karny 21 listopada 2024 roku wydał nakaz aresztowania polityka w związku z zarzutami m.in. użycia głodu jako metody prowadzenia wojny oraz celowego skierowania ataku przeciw ludności cywilnej w Strefie Gazy. Rozejm zawarty niedawno z Hamasem póki co jest przestrzegany, jeśli chodzi o działania wojenne, Hamas nie przekazał jednak jeszcze wszystkich ciał zakładników. Twierdzi, że ma z tym kłopoty techniczne. „Jeśli Hamas nie zgodzi się na rozbrojenie, zostanie do tego zmuszony siłą” – zadeklarował Netanjahu.

