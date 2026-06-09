Nagłe oświadczenie Trumpa. Padły groźby w stronę jednego państwa

Donald Trump grozi Iranowi odpowiedzią. Napisał, że Irańczycy zestrzelili śmigłowiec Apache

Donald Trump w ostatnich dniach niemal codziennie zapewniał, że porozumienie z Iranem jest bardzo blisko. Ale teraz sytuacja może zmienić się diametralnie. „Właśnie otrzymałem informację od naszego Wspaniałego Wojska, że wczoraj wieczorem Irańczycy zestrzelili jeden z naszych wysoko zaawansowanych śmigłowców Apache podczas patrolu nad cieśniną Ormuz. W zdarzeniu brało udział dwóch pilotów, obaj są bezpieczni i nie doznali obrażeń. Niemniej, Stany Zjednoczone muszą, z konieczności, odpowiedzieć na ten atak” - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych na portalu Truth Social.

Minister energii USA jeszcze dziś uspokajał, że ruch tankowców w cieśninie Ormuz rośnie

Wcześniejsze doniesienia na temat Iranu mogły wydawać się optymistyczne. Jak stwierdził dziś, 9 czerwca minister energii USA Chris Wright, ruch tankowców przez cieśninę Ormuz rośnie. A taka sytuacja wpłynie korzystnie na ceny ropy i stabilność gospodarczą na świecie. - Powiedziałbym, że wzrost (ruchu statków) jest bardzo znaczący – powiedział Wright podczas konferencji zorganizowanej przez think tank Atlantic Council.

Działania wojenne tak naprawdę trwają. Najgorzej jest w Libanie

Tymczasem niezmiennie zła jest sytuacja w Libanie, gdzie powtarzają się ataki Izraela. Po porannym wezwaniu do ewakuacji mieszkańców Tyru na południu Libanu izraelska armia przeprowadziła we wtorek ostrzał miasta. Według libańskiego ministerstwa zdrowia zginęło osiem osób, a ponad 30 zostało rannych. Nakaz opuszczenia miasta po raz pierwszy objął cały Tyr, w tym dzielnicę chrześcijańską. Izrael twierdzi, że w rejonie działają bojownicy Hezbollahu. Tymczasem Hezbollah wezwał władze Libanu do poprawy relacji z Iranem. Teheran domaga się, by ewentualne porozumienie kończące konflikt obejmowało także zawieszenie broni w Libanie. W ostatnich dniach doszło również do wymiany ognia między Iranem a Izraelem, którą przerwała presja ze strony USA. Administracja Donalda Trumpa prowadzi obecnie intensywne rozmowy mające doprowadzić do porozumienia.

Sonda Czy konflikt na Bliskim Wschodzi przerodzi się w wojnę światową? Tak Nie Nie mam zdania

BREAKING: President Trump said the U.S. Apache helicopter that crashed in the Middle East was shot down by Iran, saying the U.S. "must, out of necessity, respond to this attack." https://t.co/5w4o5y55cJ— ABC News (@ABC) June 9, 2026