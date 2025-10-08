Nagroda Nobla z chemii przyznana! Trzech laureatów

Przyznano Nagrody Nobla 2025 w dziedzinie chemii. Zwycięzcy to Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar M. Yaghi

Podano kolejne nazwiska nowych noblistów! Tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii są Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar M. Yaghi. Otrzymali oni to wyróżnienie za rozwój metalowo-organicznych struktur ramowych (MOF), które stanowią nową klasę materiałów o wyjątkowych właściwościach porowatych. Kim są laureaci?

Susumu Kitagawa – japoński chemik, profesor na Uniwersytecie Kioto, specjalizujący się w chemii koordynacyjnej i projektowaniu materiałów porowatych. Jest współtwórcą koncepcji MOF i pionierem w badaniach nad ich właściwościami fizycznymi oraz zastosowaniami, takimi jak magazynowanie gazów czy separacja substancji.

Richard Robson – brytyjski chemik, profesor na Uniwersytecie w Melbourne, który w latach 80. XX wieku opracował pierwsze struktury MOF. Jego badania położyły fundamenty pod rozwój tej dziedziny, umożliwiając późniejsze zastosowania w przechowywaniu gazów i katalizie.

Omar M. Yaghi – chemik pochodzenia jordańsko-amerykańskiego, profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest uznawany za twórcę tzw. chemii retikularnej i jednym z głównych architektów współczesnych MOF. Jego prace obejmują projektowanie materiałów do przechwytywania dwutlenku węgla, magazynowania wodoru czy pozyskiwania wody z powietrza.

Przyznanie Nagrody Nobla w 2025 roku trzem naukowcom podkreśla znaczenie MOF jako przełomowej technologii w chemii materiałów. Ich badania otworzyły nowe możliwości w zakresie przechowywania energii, oczyszczania środowiska i rozwoju nowych materiałów funkcjonalnych.

Kiedy poznamy kolejnych laureatów Nagrody Nobla? Harmonogram 2025

Nagrody Nobla są przyznawane co roku, zgodnie z wolą Alfreda Nobla. Ogłoszenie laureatów odbywa się zwykle w pierwszym pełnym tygodniu października, a ceremonia wręczenia nagród ma miejsce 10 grudnia (rocznica śmierci Nobla). Dla 2025 roku harmonogram ogłoszeń jest następujący:

Fizjologia / Medycyna. Poniedziałek, 6 października 2025

Fizyka. Wtorek, 7 października 2025

Chemia. Środa, 8 października 2025

Literatura. Czwartek, 9 października 2025

Pokojowa Nagroda Nobla. Piątek, 10 października 2025

Ekonomia. Poniedziałek, 13 października 2025

BREAKING NEWSThe Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

