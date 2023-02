Nagrywał filmik na TikToka. Spotkała go okrutna śmierć

Do makabrycznego zdarzenia doszło w Puerto Rico. 27-latek, który przebywał tam na wakacjach, postanowił nagrać krótki filmik na TikToka. Mężczyzna uznał najwyraźniej, że ujęcie znad wielkiego klifu przypadnie do gustu internautom. Niestety, Amerykanin podszedł zbyt blisko urwiska i spadł na skały. Świadkiem wypadku był jego kuzyn, który wybrał się z nim na wypoczynek. To właśnie również kuzyn wezwał na miejsce służby, które niezwłocznie pojawiły się na miejscu. Niestety, kilka godzin poszukiwań przyniosły tragiczne informacje - 27-latek został odnaleziony, ale już nie żył. Ze wstępnych ustaleń ratowników wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci 27-latka był uraz głowy. - Mój brat miał konto na TikToku, na które uwielbiał przesyłać filmy. Niestety próbując nagrać kolejne wideo podszedł zbyt blisko krawędzi skały i doszło do tragedii - powiedział mediom kuzyn tragicznie zmarłego 27-latka.

