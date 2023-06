Najdroższa modelka świata wyśmiana! "Ubrała się w pieluchę"

Kendall Jenner wyszła na wybieg w najdroższej pielusze świata? Fani nie zostawili na niej suchej nitki

Kendall Jenner (27 l.) znowu wywołała sensację swoją kreacją! Najdroższa modelka świata już nie raz udowodniła, że nie dla niej klasyka i grzeczne stroje. Ostatnio raz po raz zakładała na imprezy prześwitujące suknie pokazujące goły biust lub nagie pośladki. A teraz pokazała się w... najdroższej pielusze świata? Sensacyjne sceny rozegrały się w samym Pałacu Wersalskim we Francji, gdzie zorganizowano pokaz marki Jacquemus. Na widowni zasiadły takie sławy, jak Victoria Beckham z mężem Davidem Beckhamem czy Emily Ratajkowski oraz Eva Longoria. Jedną z modelek prezentujących stroje była Kendall Jenner. Gdy wyszła na wybieg, wszyscy oniemieli! Modelka ubrana była w wielki biały pakunek przypominający... no właśnie, co? "To wygląda jak pełna pielucha" - nie owijają w bawełnę fani w mediach społecznościowych. Inni porównują suknię Kendall do czepka basenowego lub gumki do włosów.

Kim jest Kendall Jenner? Ile zarabia? Z kim się spotyka?

Kendall Jenner od paru lat jest najdroższą modelką świata. Członkini rodu Kardashanów zarabia około 40 milionów dolarów rocznie i raz po raz pojawia się w nowych kampaniach reklamowych. Równie wiele mówi się o życiu miłosnym najlepiej opłacanej modelki na świecie. Parę miesięcy temu mówiło się o tym, że Kendall Jenner nadal spotyka się z koszykarzem Devinem Bookerem. Ale niedawno gwiazda ze sportowców przerzuciła się na raperów. Najnowszym wybrankiem Kendall Jenner jest Bad Bunny.

Diapers, but make it fashion. https://t.co/ijk1NRzTYW— Teen Vogue (@TeenVogue) June 27, 2023

