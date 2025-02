i Autor: archiwum

Z OSTATNIEJ CHWILI

Najnowsze wieści o stanie zdrowia Ojca Świętego. Stolica Apostolska zabrała głos

Papież Franciszek dobrze odpoczął ostatniej nocy – poinformowało w sobotę rano (22 lutego) Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. To najnowszy komunikat dotyczący zdrowia Ojca Świętego, który od ponad tygodnia przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc. Lekarze podkreślają, że stan 88-letniego papieża stopniowo się poprawia, choć jego hospitalizacja potrwa co najmniej do końca przyszłego tygodnia.