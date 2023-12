Najseksowniejsza choinka świata! Piękna Denise ubrała się tylko w jedną rzecz

Seksowna Denise Rocha przerobiła się na choinkę. Owinęła nagie ciało tylko jednym świątecznym gadżetem

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w milionach domów idą już pełną parą. Jedni lepią pierogi, drudzy myją okna, a jeszcze inni przerabiają się na choinkę i pozują do zdjęć na Instagrama. Do tej trzeciej grupy należy niewątpliwie Denise Rocha (40 l.). Popularna za oceanem brazylijska modelka, z racji wykształcenia zwana najseksowniejszą prawniczką świata, ma pomysł na ekologiczne i szybkie załatwienie kwestii choinki. Gwiazda, która przyznała się do wydania ponad miliona złotych na operacje plastyczne, postanowiła sama zostać świątecznym drzewkiem. Pomysłowa piękność wykorzystała tylko jeden świąteczny gadżet i już ma gotową kreację.

Fan do najseksowniejszej prawniczki: "Moje marzenie to mieć takie drzewko w pokoju, może być nawet bez ozdób"

Tym jednym gadżetem jest łańcuch choinkowy. Denise Rocha owinęła nim swoje krągłości tak, by nie pokazać zbyt wiele, ale jednocześnie kusić swoich wielbicieli na Instagramie. "Dzień dobry kochani, inna choinka dla was!" - podpisała modelka Playboya swoją fotkę. A fani oczywiście szaleją z zachwytu. "Moje marzenie to mieć takie drzewko w pokoju, może być nawet bez ozdób" - pisze jeden z fanów. "Wow, co za królowa", "Ho-ho-ho! Zrobiło się jeszcze piękniej!" - wtórują mu inni obserwatorzy świeżo upieczonej ludzkiej choinki.

