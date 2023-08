Największy aligator złapany! "Padł rekord, to monstrum"

Największy aligator odłowiony w amerykańskim stanie Mississippi. Myśliwi wyłowili ponad czterometrowego giganta z rzeki Yazoo

Takiego potwora nie pamiętają najstarsi mieszkańcy stanu Mississippi! I nie mogą pamiętać, bo ten aligator pobił dziejowy rekord stanowy. O upolowaniu giganta poinformował w mediach społecznościowych Departament Dzikiej Przyrody, Rybołówstwa i Parków stanu Mississippi. „Dzisiaj pobito nowy rekord stanu w dziedzinie odłowu najdłuższego aligatora! Gratulacje dla łowców z Mississippi! Odłowili tego samca aligatora w środkowo-zachodniej strefie polowań na aligatory. Miał 14 stóp i 3 cale długości, obwód brzucha 66 cali i obwód ogona 46,5 cala. Ważył 802,5 funta!” - głosi komunikat. Oznacza to, że ogromny aligator waży 362 kilogramy i mierzy niemal 4,4 metra! Pobił o kilkadziesiąt centymetrów poprzedni rekord stanu. Na dole artykułu zobaczysz szokujące zdjęcie gada, którego myśliwi Tanner White, Don Woods, Will Thomas i Joey Clark nazwali bestią niczym z koszmarów sennych.

"Byliśmy zaskoczeni, jak szeroki był jego grzbiet i jak duża była głowa. To było surrealistyczne"

Aligator został wyłowiony z rzeki Yazoo w sobotę, 26 sierpnia, w drugim dniu sezonu polowań na te zwierzęta. Myśliwi tłumaczą, że organizują je, by ograniczyć rozrastającą się populację aligatorów, zwłaszcza w obszarach zamieszkałych przez ludzi i tam, gdzie składano skargi w związku z atakami na psy. "To było wyczerpujące psychicznie" - opowiadają poławiacze aligatorów cytowani m.in. przez Daily Star. „Chwytaliśmy go osiem lub dziewięć razy, a on ciągle uciekał. Schodził na dół, osiadał na dnie, a potem uciekał. Ciągle przechodził pod kłodami. Wiedział, co robi. Po prostu wiedzieliśmy, że mamy dużego aligatora. Byliśmy po prostu zaskoczeni, jak szeroki był jego grzbiet i jak duża była głowa. To było surrealistyczne, prawdę mówiąc" - dodaje Don Woods.

