Nastolatek nie chciał zmywać talerzy, urządził strzelaninę! Awantura po obiedzie

Ojczym kazał mu pozmywać naczynia. Nastolatek oddał strzały! Chłopak aresztowany

Zaczęło się od domowej sprzeczki, a skończyło na strzelaninie, przyjeździe policji i areszcie! Pewien nastolatek z Shreveport w amerykańskim stanie Luizjana nie miał ochoty na wykonywanie żadnych obowiązków domowych. Ojczym jednak postanowił nie odpuszczać i w ostatnią niedzielę, 1 maja surowo nakazał 18-latkowi, by wreszcie zabrał się do jakiejś roboty i pozmywał naczynia oraz posprzątał w swoim pokoju. Wtedy leniwy Sha'mikel Jones (18 l.) wpadł w szał! Po chwili w budynku przy Melrose Street rozległy się strzały! Nastolatek chwycił broń, która najwyraźniej znajdowała się w domu i wystrzelił w kierunku ojczyma. Najwyraźniej wolał zabić, niż zmywać naczynia. Kula dosięgnęła mężczyzny. Jak to się skończyło?

18-letni Sha'mikel Jones w areszcie. Grozi mu więzienie po awanturze o zmywanie talerzy

Na szczęście ojczym postrzelony podczas awantury o zmywanie i sprzątanie żyje. Został przewieziony do szpitala z obrażeniami nóg. To właśnie tam trafiła kula wystrzelona przez 18-latka z Luizjany. Mężczyzna jest w dobrym stanie i według "New York Post" jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tymczasem krewki nastolatek został aresztowany. Odpowie za pobicie i uszkodzenie ciała drugiego stopnia. Sha'mikel Jones znajduje się w areszcie i czeka na proces.

