NATO będzie bardziej agresywne wobec Rosji?! "Pytanie, kto miałby to zrobić?"

NATO ma dość wojny hybrydowej? Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone powiedział dla "FT", że "Sojusz musi znaleźć sposób, aby umieć odpowiedzieć na zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji". Podobno grupa dyplomatów z państw wschodniej flanki NATO zaapelowała do NATO, aby przejść do bardziej ofensywnej postawy wobec agresora. "Uderzenie wyprzedzające mogłoby zostać uznane jako działanie obronne, ale jest to odległe od zwyczajowego sposobu myślenia i działania NATO" - powiedział admirał.

NATO będzie bardziej agresywne wobec Rosji?

Wspomniał o Bałtyckiej Straży, która została powołana jako reakcja na próby aktów sabotażu na Bałtyku. "Od początku działania Bałtyckiej Straży (Baltic Sentry) nic się nie stało. To oznacza, że odstraszanie działa". Dodał, że "bardziej agresywna postawa NATO w reakcji na agresywną postawę naszych odpowiedników Rosji mogłaby być opcją. Problemem są kwestie prawne, zakres jurysdykcji, a także to, kto to zrobi".

To będzie kluczowy tydzień dla negocjacji?

Tymczasem, również w poniedziałek, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w Brukseli, że jej zdaniem ten tydzień może być kluczowy dla dyplomacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, ponieważ "niedzielne rozmowy między delegacjami Ukrainy i USA w sprawie zakończenia rosyjskiej inwazji były produktywne". Przypomniała, że niestety do rozmów na Florydzie nie została zaproszona UE. "Gdyby [Ukraińcy - przyp. red.] mieli wsparcie Europy, to na pewno ich pozycja przy stole negocjacyjnym byłaby mocniejsza. "Wierzę jednak, że Ukraińcy byli w stanie stanąć w swojej obronie" - dodała i zapowiedziała, że dziś (1 grudnia) będzie rozmawiać z ministrem obrony i z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy.

