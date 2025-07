NATO przyjmie kolejne państwo? "Otwieram narodową debatę"

Minister spraw zagranicznych Austrii chce „narodowej debaty” na temat ewentualnego przystąpienia tego kraju do NATO

Kolejny kraj chce dołączyć do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi o Austrię. Tamtejsza minister spraw zagranicznych Beate Meinl-Reisinger powiedziała w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Welt”, że chce „narodowej debaty” na temat ewentualnego przystąpienia Austrii do NATO. Obecnie Austria zobowiązana jest do zachowania neutralności swoją konstytucją oraz traktatem z 1955 roku, ale według pani minister wojna na Ukrainie pokazała, że "świat się zmienił", a „sama neutralność nie chroni" i kwestia bezpieczeństwa Europy nie wygląda już tak, jak przed rosyjską agresją.

"Nie możemy siedzieć z założonymi rękami i mówić: jeśli nikomu nic nie zrobimy, nikt nam nic nie zrobi”

„Jestem bardzo otwarta na publiczną debatę na temat przyszłości austriackiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Chociaż obecnie w parlamencie i w społeczeństwie nie ma większości popierającej członkostwo w NATO, taka debata wciąż może być bardzo owocna. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami i mówić: jeśli nikomu nic nie zrobimy, nikt nam nic nie zrobi” - powiedziała Beate Meinl-Reisinger. Wojna na Ukrainie skłoniła wcześniej inne nienależące dotychczas do NATO państwa, Finlandię i Szwecję, do wejścia w jego szeregi. Finlandia została członkiem NATO w kwietniu 2023 roku, a Szwecja w marcu 2024 roku. Konsekwentnie neutralna pozostaje Szwajcaria, która nie wyraziła jak dotąd chęci wstąpienia do NATO. Ukraina ubiega się o przyjęcie do Sojuszu od września 2022 roku, ale sprawa nadal pozostaje na etapie dyskusji o tym, czy coś takiego w ogóle byłoby możliwe i nie ma zgody między światowymi przywódcami w tej kwestii. Rosja uznaje rozszerzanie NATO na wschód za zagrożenie dla siebie.

Sonda Czy Ukraina powinna wejść do NATO? Tak Nie Nie mam zdania

Era of Neutrality May Be Over: Austria Talks NATO Membership for the First Time in DecadesAustrian Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger told Die Welt that Vienna is ready to discuss abandoning neutrality and joining NATO.The reason, she said, is Russia’s increasingly… pic.twitter.com/NAdztyXEo9— NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2025

Quiz. NATO, UE, WTO. Skróty organizacji międzynarodowych. Poddasz się przy 5. pytaniu Pytanie 1 z 10 NATO to inaczej: Sojusz Północnoatlantycki Pakt Antyrosyjski Front Przeciwatomowy Następne pytanie