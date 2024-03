Nauczyciel WF-u zgwałcił 15-letnią uczennicę. "Zrobił to w jeepie". Nikt nie reagował?!

Nie uwierzysz, w czym pan młody poszedł do ślubu! Błagają pannę młodą, by powiedziała "nie"!

22-letni Jason Maser pracował w katolickiej szkole średniej Sacred Heart Academy, w której uczyły się tylko dziewczęta. Był nauczycielem WF-u i trenerem siatkówki. W marcu został dyscyplinarnie wydalony ze szkoły, gdy na jaw wyszło, że dokonał co najmniej dwóch brutalnych gwałtów na 15-letniej uczennicy. Jak donosi "The New York Post", mężczyzna miał to zrobić w swoim jeepie, zaparkowanym za każdym razem w pobliżu szkoły. Opinia publiczna zastanawia się wciąż, jak to możliwe, że nikt niczego nie zauważył i nie zareagował.

Horror w USA. Nauczyciel zgwałcił 15-latkę

Do gwałtów miało dojść kolejno 7 lutego i 7 marca. W miniony piątek, 22 marca, Maserowi postawiono zarzuty gwałtu i kryminalnego czynu seksualnego. Niedługo później opuścił areszt za kaucją w wysokości 75 tys. dolarów (prawie 300 tysięcy złotych) - podaje "Newsday". Nie wiadomo, kto wpłacił tak wysoką kaucję. Wiadomo jednak, że mężczyzna nie odpowie za zarzuty, jakie mu postawiono, bo zaledwie kilka godzin po tym, jak opuścił areszt, zginął. Jak przekazują media, odebrał sobie życie wchodząc wprost pod pociąg. "22-letni Jason Maser został śmiertelnie potrącony przez pociąg w piątek, około 22:35, w pobliżu stacji Syosset po tym, jak celowo wszedł na tory na skrzyżowaniu Woodbury Road" - powiedział w oświadczeniu rzecznik policji MTA. Michael Cortez. Dodał, że 22-latek zostawił list.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

