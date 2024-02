Nauczycielka spaliła siebie i czworo dzieci! "Żyj, jakby każdy dzień był ostatnim"

"Nauczycielka roku" spaliła żywcem siebie i czwórkę dzieci. Wcześniej pisała: "Żyj tak, jakby każdy dzień był ostatnim"

Na zdjęciach, które Bernadine "Birdie" Pruessner (+39 l.) pokazywała znajomym w mediach społecznościowych, widzimy uśmiechniętą kobietę w gronie uroczych, radosnych dzieci. "Wszystkie moje dzieci śpią spokojnie w moim łóżku wiedząc, że są kochane tak mocno, że zrobiłabym dla nich absolutnie wszystko" – pisała na krótko przed tragedią pracownica szkoły Lewis & Clark Community College, którą niegdyś wybrano "nauczycielką roku". Niestety, w świecie realnym życie tej rodziny było dalekie od ideału. Bernadine rozstała się kolejno z ojcem bliźniaków, a potem dwójki młodszych dzieci. Z każdym z mężczyzn toczyła batalię o opiekę nad maluchami. Ostatnio były mąż próbował sądowo zablokować przeprowadzkę 39-latki, powołując się na to, iż obawia się dawnej teściowej, którą nazwał "psychotyczną".

39-latka zabiła siebie i dzieci. Zostawiła list pożegnalny

Wszystko wskazuje na to, że rodzinne dramaty w końcu przerosły kobietę i doprowadziły ją do szaleńczej myśli, by odejść z tego świata i zabrać ze sobą dzieci... Gdy Bernadine pisała na krótko przed tragedią "Żyj tak, jakby każdy dzień był ostatnim", nikt nie spodziewał się, co ma na myśli. W poniedziałek, 19 lutego do domu, w którym mieszkała 39-latka z dziećmi, wezwano straż pożarną. Płomienie ogarnęły całą sypialnię, gdzie spała cała piątka. Nikogo nie udało się uratować. Jak podali śledczy i strażacy, pożar zaczął się od podpalonego materaca, a w domu znaleziono także list pożegnalny napisany przez Bernadine. Zdarzenie zostało uznane za samobójstwo rozszerzone.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Sonda Czy temat samobójstw powinien być częściej poruszany? Tak Nie Nie mam zdania na ten temat

Former teacher of the year started 'suspicious' fire that killed her 4 young kids -- hours after posting 'live each day like it's your last': cops https://t.co/nlRXTzMWjW via @nypost— Bo Snerdley (@BoSnerdley) February 23, 2024

